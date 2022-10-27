施易男「孟婆客棧」再傳捷報 入圍亞洲電視男配角

施易男(左)以「孟婆客棧」入圍亞洲電視大獎男配角。（圖：民視提供）

獲得57屆電視金鐘戲劇創新獎的「孟婆客棧」再傳捷報，藝人施易男以該劇入圍 亞洲電視大獎最佳男配角獎，他表示「能以歌仔戲角色被國際評審看到，更覺榮幸。」也謝謝唐美雲製作人為他選了梁山伯的角色，施易男說：「相隔這麼多年，我跟媽媽先後演過梁山伯，能夠以這一個角色入圍，格外有意義。」

他強調因為「孟婆客棧」這一部戲跟他緣分很深，剛好拍攝的檔期都能夠配合，大家拍戲的過程都很愉快，也很開心跟眾多優秀演員一起合作，被問到接下來還有許多戲劇在討論中，但是現階段就是當甜點老師，全力在烘焙事業上，但只要有好作品，還是希望能夠再有好的戲劇表現，呈現給觀眾朋友。

民視這次總共入圍第27屆亞洲電視大獎9項大獎，專業新聞類6項包括最佳紀錄片「台灣演義」、最佳新聞節目「民視英語新聞」」、最佳時事節目「裹著糖衣的騙局」、最佳單則新聞報導-叩關WHA 之路、最佳單則新聞報導2─來自海底的一堂課、以及最佳主播─Celia Chan/「民視英語新聞」」，深度報導讓國際看見。節目類入圍3項：「最佳綜藝節目─綜藝大集合」、「最佳綜藝節目主持人─胡瓜、阿翔、籃籃、賴慧如、郭忠祐/綜藝大集合」、「最佳男配角─施易男/「孟婆客棧」。

綜藝節目「綜藝大集合」以「最佳綜藝節目」以及「最佳綜藝節目主持人」雙料入圍。秉持用愛傳遞幸福，到各鄉鎮與民眾挑戰遊戲送獎金，帶給觀眾歡笑。節目主持群胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐，走遍台灣各地，風吹日曬雨淋，幽默逗趣的主持風格受肯定，綜藝大哥胡瓜帶頭表示：「感謝亞洲電視大獎、感謝評審，榮耀屬於團隊，把台灣精神跟台灣之光讓國際看到，是我們應該要做的」，還要跟各地婆婆媽媽們恭喜，因為他們是「隱形」的主持人，常常都是她們引爆笑點帶給大家歡樂。