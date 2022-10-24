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賈靜雯女兒低胸爆乳裝 修杰楷不忍了：太誇張、不好看

記者陳慧貞／即時報導
修杰楷酒莊代言活動。(記者吳致碩／攝影)
修杰楷酒莊代言活動。(記者吳致碩／攝影)

台灣男星修杰楷24日出席葡萄酒代言活動，平日就有收藏酒的愛好，也會和老婆賈靜雯小酌一番，只是喝多了，話也會變多愛說教，像教官上身，例如日前17歲繼女梧桐妹穿低胸網襪裝掉出半球惹議，修杰楷直言媽媽賈靜雯看了表情很複雜，他的反應則很真實：「我常留言提醒，因為有的真的太誇張，也不太好看，她就說『要你管』！」最後他只能語帶無奈：「你們勸勸她吧」。

梧桐妹「轉大人」窈窕體態、修長美腿，完全遺傳自媽媽賈靜雯，修杰楷坦言自己也理解，這年紀的女生敢秀敢露，基於保護心情，他也會梧桐妹的社群平台底下留言，但得到的回應都是「哈哈」帶過，私下則會提醒「太誇張、不好看」，梧桐妹也會聽進去，修杰楷認為：「想要展現身材，我都ok，不要走光就好。」反而是媽媽賈靜雯覺得女兒露太多，臉色會有些變化。

提到自己也參與演出的「華燈初上」金鐘獎入圍11項全數槓龜，修杰楷認為「入圍就是肯定」，代表競爭真的很激烈，台劇越來越多好作品，評審只會更頭痛，至於楊謹華7次入圍，最後仍一票之差飲恨，是否為她抱屈？修杰楷直言：「謹華的層次已經很高了，超越獎項，不一定要得獎座來證明實力」，隨後自嘲：「我都沒入圍過耶，我也想要入圍這麼多啊！」透露自己目前也在製作一部戲，壓力很大，但有自信會有機會敲響金鐘。

梧桐妹低胸網襪裝。(取材自Instagram)
梧桐妹低胸網襪裝。(取材自Instagram)

入圍 社群 台劇

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