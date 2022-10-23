連續劇男女配 李銘順演技純熟 李杏打敗「華燈」很惶恐

李銘順以「逆局」拿下最佳男配角獎。（圖：愛奇藝國際站提供）

第57屆金鐘獎戲劇節目男女配角獎出爐，李銘順、李杏分別在「逆局」、「茶金」演技受肯定，李銘順因腳傷無法到現場，但透過導演 陳冠仲代為領獎，今年台劇競爭激烈，他坦言「能共同入圍 已感到榮幸，能得到獎真的是僥倖」，李杏最感謝在「茶金」中的對手演員黃健瑋，哽咽道：「因為他，讓我的角色獲得成長」。

李銘順在「逆局」中偵查隊長一角，一舉打敗勁敵吳慷仁、劉冠廷、薛仕凌等人拿下戲劇節目男配角獎，今年金鐘頒獎典禮，李銘順不僅是入圍者，原本還擔任頒獎人，但因腳傷臨時無法出席，之前就在臉書上嘆：「毫不給面子的出現！」而這也是李銘順獲得的第3座金鐘獎，去年以「做工的人」獲得迷你劇集視帝時，也因疫情 無法來台。李銘順感言中特別提到太太范文芳及兒子Zed，形容是「奇蹟的晚上」。評審則讚李銘順：「文武之間都是純熟的掌握。」