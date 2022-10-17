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罕曝5歲兒Romeo帥樣 周杰倫驕傲「有其父必有其子」

記者林士傑／即時報導
周杰倫自幼受到媽媽薰陶，藝術氣息濃烈。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫自幼受到媽媽薰陶，藝術氣息濃烈。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）在新歌「粉色海洋」當中，讓5歲兒子Romeo獻身又獻聲，彈奏烏克麗麗的萌樣引發粉絲熱議，連他都忍不住說被兒子搶走風頭，17日凌晨又釋出Romeo的街拍片段，吸引超過13萬人按讚，周董發文直呼：「他到底在瀟灑個什麼勁兒？走路有風呢！」粉絲留言「我爸爸如果周杰倫，我走路用飛的摟」，相當逗趣。

Romeo在影片中手插口袋走在街上，粉絲直讚有周董的影子，姿態跟周董如出一轍，應該是學到老爸的酷樣，周董也坦言「likefatherlikeson（有其父必有其子）」，先前被問到會不會讓Romeo當歌手？周杰倫認為小朋友還小，「以後還是看他自己的興趣。這支MV讓他入鏡，是想說小孩子成長得很快，想記錄一下他可愛的樣子！覺得讓Romeo出現在自己的MV是不錯的idea！而且這支MV剛好也很適合。」

而周董在藝術方面的眼光獨具，正是受到美術老師退休的周媽媽薰陶，周杰倫說：「小時候媽媽一邊作畫、而我一邊彈著鋼琴的畫面，是我童年美好的回憶之一。我很幸運地小時候就在藝術氛圍裡長大，媽媽給我很大的影響。」

周杰倫發文虧兒子Romeo走路有風，笑稱有其父必有其子。（取材自Instagra...
周杰倫發文虧兒子Romeo走路有風，笑稱有其父必有其子。（取材自Instagram）
Romeo是爸爸周杰倫新歌「粉色海洋」MV男主角。（圖：杰威爾音樂提供）
Romeo是爸爸周杰倫新歌「粉色海洋」MV男主角。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫 退休

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