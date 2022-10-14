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曬個太陽竟差點送命 黃大煒心臟衰竭驚險過程曝光

記者李姿瑩／台北即時報導
黃大煒瘦了一大圈。（圖：年代新聞提供）
黃大煒瘦了一大圈。（圖：年代新聞提供）

資深歌手黃大煒日前上節目分享先前因心臟衰竭導致呼吸困難被緊急送醫的驚險過程，回想當時正值炎熱夏天，每天氣溫高達攝氏38度，黃大煒出現心臟衰竭症狀，想喝水緩解卻造成雙腿水腫，當下以為是曬傷並無多加理會，最後竟被緊急送醫，生死關頭走一遭的他也意識到健康的重要性。

去年夏天天氣非常炎熱，每日氣溫皆高達攝氏38度，黃大煒和女友一起游泳消暑，在女友的建議下打算曬一曬「很白」的腳背，不料沒過多久，雙腳就出現水腫不適感，那幾日半夜也會因喘不過氣而驚醒，當時以為是曬傷或疫苗施打後的症狀，並無多加理會，症狀持續了幾天，最後竟因為心臟不適緊急送醫。醫生評估黃大煒的心、肺功能運作超載，正常人心跳應為每分鐘60至70下，但他卻是每分鐘137下，當心臟功能變差時，黃大煒又喝入大量的水會導致無法順利排出，送醫後發現，兩腳像木頭一樣硬，壓都壓不下去。

黃大煒自認沒有三高，想不透「心臟衰竭」卻找上門？雖然還不清楚實際原因，但黃大煒推論最有可能因為工作以及自身興趣的關係，心理和身理一直保持在相對亢奮的狀態，以至於沒有好好放鬆休息，才會讓心臟出現負荷不了的狀況。現場醫生也幫他評估身體狀況，黃大煒則笑說：「好緊張喔！」只見醫生以手指壓脛骨檢測水腫看是否回彈，而黃大煒的皮膚也在按壓完立刻回復原樣並無水腫，而黃大煒也開心的抬起手感覺相當滿意地說：「Yes！很好！」。

檢測 三高 游泳

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