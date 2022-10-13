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謝盈萱接金馬主持棒 嘆氣不跟專業比最怕出這個意外

記者黃保慧／台北即時報導
謝盈萱主持禮服，表示會以俐落、簡便為主，並努力增重。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱主持禮服，表示會以俐落、簡便為主，並努力增重。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎主持人正式亮相，正是第55屆金馬影后謝盈萱，13日在圓山飯店舉辦發布記者會，以及典禮開場影片開鏡儀式，聲勢浩大。謝盈萱對於接下主持重責大任，她表示2個月前被詢問時，先是問自己如果沒接會不會在人生中有遺憾？她的答案是肯定的，於是很快就點頭答應，說道：「這次想事情是有史以來速度非常快的一次。」

謝盈萱今身穿緊身黑衣削肩洋裝，從像是電影「孤味」的壽宴場景緩緩走出場，與「孤味」導演許承傑再次合作，拍攝典禮開場影片。受訪時，謝盈萱表示接到金馬執委會執行長聞天祥邀請主持時，先是驚訝確認此決定，後來為了不讓自己有遺憾便快速答應，這段時間保密做功課，除了看入圍的電影外，也看了過去幾位主持人的影片，她說：「他們都妙語如珠，我以他們為目標，但他們可以做到的事我未必可以做得到，就盡力。」她表示最怕自己忘詞，之後想向曾寶儀、陶晶瑩、蔡康永請益。

聞天祥透露，自謝盈萱2018年得到影后就一直希望能邀請她來主持，2019年邀約被拒絕，因覺得當時狀況有難度，所以只當頒獎人，2020年再度入圍金馬，則讓她好好待在台下；2021年邀請到謝盈萱小試水溫，做名單朗誦的聲音演出，今年再次詢問終於圓夢。聞天祥表示自己以前就是謝盈萱戲迷，給予高度肯定：「她很厲害，以前在看戲，就是千面女郎，從小女孩演到老太太，蕩婦演到聖女都可以，轉換變身跟變聲都難不倒她，只是頒獎典禮情境有差，這是她自己要有的準備跟拿捏。」

至於戰袍，謝盈萱表示會以俐落、簡便為主，並努力增重，讓禮服可以被撐起，「希望下次你們看到我會說我變胖了！」面對超時問題，她說：「超時這件事也會放在焦點上，還是以得獎者有空間可以抒發他們的感受為主，要怎麼拿捏要再看看。」而是否會擔心主持成網友關注焦點？謝盈萱大嘆一口氣說：「我不要看！重點不是好與不好，拿自己去跟專業主持人比，真的沒比較空間。」

謝盈萱(左起)擔任第59屆金馬獎主持人，金馬執委會執行長聞天祥和導演許承傑出席記...
謝盈萱(左起)擔任第59屆金馬獎主持人，金馬執委會執行長聞天祥和導演許承傑出席記者會。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱(中)擔任第59屆金馬獎主持人，金馬執委會執行長聞天祥(左)和導演許承傑出...
謝盈萱(中)擔任第59屆金馬獎主持人，金馬執委會執行長聞天祥(左)和導演許承傑出席記者會。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱擔任第59屆金馬獎主持人。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱擔任第59屆金馬獎主持人。（記者李政龍／攝影）

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