當年和陳柏霖怎不交往？桂綸鎂親解關鍵原因

桂綸鎂（左）和林思宇一起分享演出心得。（圖／公視提供）

桂綸鎂主演的「台北女子圖鑑」播出後評價反應兩極，但她並不灰心，照樣認真上節目宣傳。她日前和林思宇一起上「36題愛上你」，透露當年自己被易智言發掘時，正好心情極差，因為「剛跟那時候的男友吵架」。

桂綸鎂充滿特色的外型，讓炎亞綸稱讚：「只要看見她的臉出現，就會停下來、覺得這個人好像要說什麼。」桂綸鎂聽了笑說，當年是在西門町捷運 站出口，被導演 易智言一眼相中，但因為當時剛跟男友吵架，應該一臉心事重重。

或許因為這樣的特質正好符合角色形象，桂綸鎂演出「藍色大門」後一炮而紅，和陳柏霖成為經典螢幕情侶。桂綸鎂形容她和陳柏霖像是「一起長大的好朋友」，兩人有著渾然天成的默契，她「有陳柏霖在時，可以很放心、有安全感。」

吳姍儒好奇他們當時怎麼沒有交往，唐綺陽認為，雙方一開始就定位彼此象徵「安全感」，那就不會交往。桂綸鎂邊笑邊點頭，也認同「兩個人一直蠻珍惜成為朋友的」。