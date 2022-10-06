「原子少年」男團成員 酒後硬上未成年網美 前輩連開6砲

原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年少女。(取材自Instagram)

台灣選秀節目「原子少年」天王星的成員「小孩」（本名何世華），5日被未成年高中生網美爆出，酒後企圖霸王硬上弓，雖然事後兩人交往，但沒多久就提分手，讓女方不能接受，事件爆出後，「小孩」在Instagram發文道歉，而演藝圈前輩金勤對「小孩」提出6大疑問。

「小孩」隸屬「原子少年」冠軍團「天王星」成員，未來將在滾石唱片正式出道，還未正式出道就被欽點為知名汽車 品牌大使、線上遊戲代言人等，人氣買氣皆紅不讓，星途才正要開始，不料小孩就捲入桃色風波。

未成年網紅開直播說明與原子少年天王星小孩的感情糾紛的始末。(取材自Instagram)

金勤是表演老師，不少演員都接受過他的表演指導，對於「小孩」的的事件，他分別提出6個疑問「為什麼不是男生戴保險 套，而是要女生吃事後避孕藥？」、「是為了合理化自己的粗暴行為，並合理化接下來要得逞的私慾，所以才答應交往嗎？」、「是什麼原因讓你突然覺得不能交往了，是不是覺得時候到了，差不多想甩掉這個阻礙事業，阻礙自由的拖油瓶了？所以搞消失、覺得還是分手好了？」、「發生親密關係的時候，怎麼沒想到事業，怎麼沒想到自由，怎麼沒覺得自己沒時間認真交往？」、「真正的負責任，不是為了彌補粗魯行為，而草率同意交往，真正的負責任，難道不是交往後，認真愛對方、疼惜對方嗎？」、「真的喜歡對方，真的想負責任，真的疼愛女生，再忙都有時間陪伴對方，不然那些比你紅比你忙的藝人怎麼做到的？」，接著也TAG網美的帳號，並表示「我有看妳的直播。」

金勤。(取材自Instagram)

另外金勤甚至還搬出小燕姐的箴言「你要重視你的職業，你要做一個被人家尊重的藝人，你要受人尊重，其實你就要自重，你不要要求別人，但是你要把自己做好」等，也有網友翻出之前在原子少年在進行比賽時，擔任導師的Ella就說過一句話「不要忘本，記得要愛惜自己的羽毛」。