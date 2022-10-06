我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

「原子少年」男團成員 酒後硬上未成年網美 前輩連開6砲

噓！星聞 即時報導
原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年少女。(取材自Instagram)
原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年少女。(取材自Instagram)

台灣選秀節目「原子少年」天王星的成員「小孩」（本名何世華），5日被未成年高中生網美爆出，酒後企圖霸王硬上弓，雖然事後兩人交往，但沒多久就提分手，讓女方不能接受，事件爆出後，「小孩」在Instagram發文道歉，而演藝圈前輩金勤對「小孩」提出6大疑問。

「小孩」隸屬「原子少年」冠軍團「天王星」成員，未來將在滾石唱片正式出道，還未正式出道就被欽點為知名汽車品牌大使、線上遊戲代言人等，人氣買氣皆紅不讓，星途才正要開始，不料小孩就捲入桃色風波。

未成年網紅開直播說明與原子少年天王星小孩的感情糾紛的始末。(取材自Instagr...
未成年網紅開直播說明與原子少年天王星小孩的感情糾紛的始末。(取材自Instagram)

金勤是表演老師，不少演員都接受過他的表演指導，對於「小孩」的的事件，他分別提出6個疑問「為什麼不是男生戴保險套，而是要女生吃事後避孕藥？」、「是為了合理化自己的粗暴行為，並合理化接下來要得逞的私慾，所以才答應交往嗎？」、「是什麼原因讓你突然覺得不能交往了，是不是覺得時候到了，差不多想甩掉這個阻礙事業，阻礙自由的拖油瓶了？所以搞消失、覺得還是分手好了？」、「發生親密關係的時候，怎麼沒想到事業，怎麼沒想到自由，怎麼沒覺得自己沒時間認真交往？」、「真正的負責任，不是為了彌補粗魯行為，而草率同意交往，真正的負責任，難道不是交往後，認真愛對方、疼惜對方嗎？」、「真的喜歡對方，真的想負責任，真的疼愛女生，再忙都有時間陪伴對方，不然那些比你紅比你忙的藝人怎麼做到的？」，接著也TAG網美的帳號，並表示「我有看妳的直播。」

金勤。(取材自Instagram)
金勤。(取材自Instagram)

另外金勤甚至還搬出小燕姐的箴言「你要重視你的職業，你要做一個被人家尊重的藝人，你要受人尊重，其實你就要自重，你不要要求別人，但是你要把自己做好」等，也有網友翻出之前在原子少年在進行比賽時，擔任導師的Ella就說過一句話「不要忘本，記得要愛惜自己的羽毛」。

汽車 保險

上一則

大S歡慶46歲生日 和具俊曄連續放閃超級甜

下一則

甄珍母子爆失聯46天 港媒報導「朋友也找不到人」

延伸閱讀

世華美南分會 眷村美食慶雙十

世華美南分會 眷村美食慶雙十
魔力紅主唱驚爆出軌網美1年 發文「越界」遭網友罵爆

魔力紅主唱驚爆出軌網美1年 發文「越界」遭網友罵爆
「繼續做公益」鄭怡薇接南加世華工商婦女會會長

「繼續做公益」鄭怡薇接南加世華工商婦女會會長
獸父一年硬上10次 13歲繼女崩潰逃家 法院判他15年

獸父一年硬上10次 13歲繼女崩潰逃家 法院判他15年

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
王心凌以金曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍。（取材自Instagram）

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

2022-10-03 23:17
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西