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大S、具俊曄首度合體登上雜誌封面 幸福畫面曝光

記者李姿瑩／台北即時報導
大S親密幫具俊曄刮鬍子。(取材自Instagram)
大S親密幫具俊曄刮鬍子。(取材自Instagram)

大S具俊曄接受「VOGUE」雜誌邀請，擔任十月號封面人物。他們首度在鏡頭前面同框，這也是大S婚後第一次對外公開自己的心路歷程，她說：「如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他。」

大S和具俊曄的愛情故事感動台韓兩地無數粉絲，尤其台灣民眾對大S的情路知之甚詳，在她結束與汪小菲的婚姻後，就沒有在公開場合出現過。如今她重拾愛情，也坦然面對了自己的心境。

大S和具俊曄首度在媒體鏡頭前同框。(取材自Instagram)
大S和具俊曄首度在媒體鏡頭前同框。(取材自Instagram)

大S告訴「VOGUE」：「從小到大，我的人生幾乎每天都充滿了恐懼，不管是原生家庭或是我之後自己組的家庭，都有各式各樣的壓力和包袱在我身上。我像個戰士一樣去面對我的每一天，但遇到歐爸後，一切都不一樣了。」

短短幾句話，道出了這些年來她承受的艱難，但她從未對外抱怨，每次發聲都是捍衛家人。現在的她終於可以回到愛情裡做自己，和具俊曄的相處也沒有任何隔閡，「VOGUE」的採訪組這樣形容他們：「從未體驗過比這次封面更有愛的拍攝，徐熙媛和具俊曄的手無時無刻都緊緊牽著。熙媛說裙子好重，具俊曄就直接把她整個人抱起來。兩個人只要對望就會不自覺微笑。」

大S和具俊曄首度在媒體鏡頭前同框。(取材自Instagram)
大S和具俊曄首度在媒體鏡頭前同框。(取材自Instagram)

當具俊曄接受採訪時，大S就坐在旁邊默默聽著，一言不發卻默默嘴角上揚。這些小動作和小表情，在在顯示著他們之間的默契與愛戀，兩人再也不需躲藏與遮掩，「VOGUE」認為，或許就像具俊曄說的：「我們錯過太久，現在對彼此的感情要毫無保留地呈現給對方。」

大S 具俊曄

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