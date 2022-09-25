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「都是那個害的」因疫延期770天 伍佰終於開唱了

記者梅衍儂／綜合報導
伍佰開唱高喊「歡迎來到伍佰的世界！」 （記者吳致碩／攝影）
伍佰開唱高喊「歡迎來到伍佰的世界！」 （記者吳致碩／攝影）

台灣歌手伍佰最近兩天率「China Blue」在台北小巨蛋舉行「Rock Star」演唱會，這場演出因疫情延了整整770天，伍佰一站上舞台便難掩激動說：「這真是一條漫長的路啊！感謝你們沒有把票丟掉！」並表示：「因為『那個』我們被迫延期了兩次，我們都叫那件事（指疫情）『那個』，表示我們的反擊！」

伍佰第6度登上小巨蛋，兩場門票秒殺，粗估進帳台幣4600萬元（約144.6萬美元），無奈因疫情一波三折，他一度想更改演出內容，不過考量歌迷期待，他覺得應該保留原汁原味，最後僅更動演出造型和微調曲目，當天以一頭招牌飄逸長髮現身，穿著英式格紋大衣展現搖滾王者風範，開場唱完「海浪」、「淚橋」，見到滿場歌迷開心說：「滿的呢！也應該吧！」隨後說：「各種跡象顯示我們是巨大的充電站，來的人都知道我唱的不只是情歌，是人生！歡迎來到伍佰的世界！」

在唱「結」之前，伍佰笑說：「當你要知道一個人帥不帥不能只看照片，你要去看他做別的事情；要知道一個人歌寫得好不好，不能只聽主打歌，要聽他冷門的歌。」展現伍佰式幽默。除了經典曲「痛哭的人」 、「浪人情歌」、「挪威的森林」、「愛妳一萬年」，伍佰也首唱新歌「樂芙」，這是他明年2月搖滾歌劇「成功之路：How to Be a Rock Star」的主題曲，劇中飾演主持人的周厚安也特別現身為這首歌引言。

一直保持運動習慣的伍佰也透露靠游泳、跑步來增強抵抗力防疫，他呼籲歌迷要注意健康，開心來演唱會上一起唱歌。而鳳小岳、法蘭、八十八顆芭樂籽的阿強、動力火車顏志琳和魚丁糸的小威也都到現場欣賞演唱會。

疫情 歌劇 游泳

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