陳亞蘭「女扮男裝」逐金鐘視帝 功勞獻給楊麗花

陳亞蘭把歌仔戲當成終身職志。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣歌仔戲演員陳亞蘭破天荒以歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」中女扮男裝的角色，入圍 第57屆金鐘獎「最佳男主角獎」，恩師楊麗花比她還開心，回想起師父曾對她說：「練小生要到40歲才穩定。」當時21歲才剛成為徒弟的陳亞蘭覺得還有19年要熬，似乎遙遙無期，但如今一晃眼她已56歲，不僅獨當一面，甚至還入圍金鐘，為歌仔戲開創新的一頁。

陳亞蘭為歌仔戲不僅奉獻青春，甚至賣了三間房，旁人看了都罵她傻，她坦言也曾思考過自己為何要這樣做，但她形容，自己打從娘胎就開始聽歌仔戲，這個領域有如她的「家」，且很迷人，「吃了這行飯，就不會想離開了。」即使散盡家產，她也樂觀認為可以靠別的收入補足，比方最近開始接演節目主持、演出8點檔。

因自己的個性「做就要做到最好」，加上背後總有一雙楊麗花「銳利的眼睛」盯著她，陳亞蘭不僅製作歌仔戲，方方面面都戰戰兢兢，覺得「不想讓恩師失望」。陳亞蘭笑說，楊麗花很少稱讚她，看到不順眼的地方一定會開口，不僅給她很大的壓力，甚至曾讓她「懷疑人生」。

但陳亞蘭也理解，楊麗花都是出自關心，希望她能更好，「如果是不在意的人，她根本不會多費唇舌。」直呼幸運成為楊麗花的徒弟。且最近楊麗花也知道自己說的話會傷到陳亞蘭自尊，開始講話比較小心，陳亞蘭有時候甚至還會回嘴：「妳已經講過了！」

回想起21歲開始跟著楊麗花訓練，清晨4、5點就起床練功，也曾在演出時受傷，為演小生不惜束胸，陳亞蘭卻從不覺得辛苦，甘願「苦蹲」。如今入圍金鐘，陳亞蘭把功勞都給恩師，「該入圍的人是她！」但楊麗花對她說：「妳的成就就是我的成就。」讓她更甘願為歌仔戲傳承奉獻。