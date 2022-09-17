田馥甄重拾美聲 演唱會高科技華服邀粉絲「點燈」

田馥甄開唱，開場化身「先知先覺」女神，仙氣飄飄。（圖：何樂音樂提供）

女星田馥甄經歷疫情 、感冒失聲，二度延期的「一一」巡演高雄巨蛋場日前終於舉辦，展現美聲，在演唱「獨善其身」時感性表示：「等了一個星期，身體說現在是最好的時辰，我們終於一一相遇。」

距離田馥甄上回台北小巨蛋站早已是兩年前，這次一開場她以一襲白色簡潔俐落長裙搭配1.1公尺的巨高頭飾造型，展現仙氣飄飄，演唱「我把我的靈魂送給你」。在與粉絲聊天環節時，她先是問「你們好嗎？」粉絲用加油聲關心她健康狀況，她表示：「我也很好，不過之前因為沒有好好獨善其身，所以讓大家多等了一個星期，也讓大家擔心、困擾、生氣各種情緒，但謝謝你們還在這裡。」粉絲也以尖叫回應、為她打氣，而後她深情帶來「還是要幸福」、「懸日」、「一一」等歌。

田馥甄穿上紫羅蘭LED燈泡禮服，化身行動光明燈。（圖：何樂音樂提供）

田馥甄第2套換上紫羅蘭LED燈泡禮服，以「空氣」為主題的禮服、裝有3000顆LED燈泡，特製手套觸控感應能控制衣服的光影效果，燈泡也會隨粉絲呼喚分貝大小而發亮、旋轉。在首唱新歌「現在是什麼時辰了」時，她笑稱這件衣服是人性化聲控，也是另類的「光明燈」，化身行動光明燈讓粉絲點燈的互動相當逗趣。