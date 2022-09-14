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解隔離倒數1天 劉引商睡夢中離世享壽85歲

記者黃保慧／即時報導
劉引商。（報系資料照片）
劉引商。（報系資料照片）

台灣資深女演員84歲劉引商去年5月罹患淋巴癌第二期，豈料，今天豈料，今天劉引商女兒透露母親已於14日凌晨睡夢中辭世，享壽85歲。她生前於8日確診新冠肺炎，但沒有高燒或其他不適，原本將於15日解隔，但不幸離開。

她女兒表示，「因礙於防疫規定，須盡快火化，於今晚在二殯進行火化。家母生前已選擇環保葬，由於父母皆安放在陽明山臻愛樓，所以會選擇陽明山花葬區，與父母作伴。家屬感謝各界關心，屆時會再宣布追思會時間。謝謝」

劉引商從18歲到81歲一路演奶奶、媽媽，以短片「帶媽媽出去玩」獲得21屆北影女主角。

劉引商離世 導演助攻拿首座女主角獎 淚崩曝私下狀況

記者黃保慧／即時報導

資深演員劉引商於14日凌晨睡夢中辭世，享壽85歲。她活到老演到老，對於半百的演戲生涯表示只要還能動、有人找就繼續演，她從18歲就開始演戲，今年5月還出席主演的大愛戲「你好，我是誰」記者會，而她演了那麼久，終於在2019年台北電影節上拿到第1座女主角獎，讓她得獎的導演隋淑芬稍晚聽聞噩耗，淚崩難過得吃不下飯。

劉引商以短片「帶媽媽出去玩」獲得21屆北影女主角。此部短片的導演隋淑芬表示，兩人前幾天中秋節還有聯絡，但當時劉引商奶奶已讀沒回，不過她們因為拍片結緣，感情一直很好，前陣子還邀請劉引商參加自己兒子10月8日的婚禮，對方也開心立刻答應。

隋淑芬難過回憶劉引商：「我跟她真的是很有緣份，一見如故，說不上來合拍默契，她對我非常好把我當成女兒看待。」兩人也說好要再繼續一起拍片，而導演也提到今年有投短片輔導金，裡面的角色就是要找劉引商，如今傳出噩耗，無緣再續前緣。

劉引商是全台首部電視劇「晶晶」女主角，曾以電影「順雲」接連在2017年榮獲第19屆台北電影獎最佳女配角獎，和2018年榮獲第18屆華語電影傳媒大獎最佳女配角獎。

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