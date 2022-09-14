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世界民族電影節穿蒙古裝亮相 湯蘭花：我還能演嗎

記者蘇詠智／​​綜合報導​
湯蘭花(左)和朱延平當了多年鄰居，兩人私交甚篤。（記者吳致碩／攝影）
湯蘭花(左)和朱延平當了多年鄰居，兩人私交甚篤。（記者吳致碩／攝影）

許久未出席電影活動的「一代佳人」台灣女星湯蘭花，為「2022世界民族電影節」擔任宣傳大使，特別穿上蒙古服裝，依舊雍容華貴。她超過30年沒拍電影，大讚本次選映的喬治亞影片「然後我們跳了舞」（And Then We Danced）和來自尼泊爾的「嘿瑪嘿瑪」（Hema Hema:Sing Me a Song While I Wait）讓她眼界大開。至於是否被勾出戲癮？她笑問身旁的票房大導朱延平：「我還能演嗎？」

湯蘭花與朱延平，一位是影歌視多棲巨星，一位是國片影壇賣座巨導，彼此雖然從未合作，卻當了很多年鄰居。朱延平笑道：「預算不夠，請不起她拍片。」稱湯蘭花買屋眼光奇準，當初叫他一起到竹北置產，他沒有跟進，結果她在竹北買了一棟綠建築內的寬敞住所，目前價格已經翻倍，住得舒服還能賺錢。

湯蘭花則自認不工作反倒老得更快，曾經有五年盡情過著優閒的日子，不料看著鏡中的自己，覺得怎麼變醜了，領悟到人還是要有事情可以忙，才能過得健康、亮麗。她不只沒放下業務的經營，還與時俱進，學會視訊開會等新時代的技巧，在疫情期間還算頗有收穫。

湯蘭花透露也曾有過一段低潮期，她原本就有氣喘，疫情兩年間一度覺得健康堪慮，很怕再也沒辦法實現夢想，原本就有運動習慣的她，那陣子動都動不了，只有藉著禱告平復心情，好在慢慢走出低潮，現在又能夠照常運動。她也非常自律，早起走路絕不偷懶，體態保持的和多年前一樣，笑道：「已經很久沒買新衣服，以前的衣服都可以穿回來了，很省。」

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