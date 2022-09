世界民族電影節穿蒙古裝亮相 湯蘭花：我還能演嗎

湯蘭花(左)和朱延平當了多年鄰居,兩人私交甚篤。(記者吳致碩/攝影)

許久未出席電影 活動的「一代佳人」台灣女星湯蘭花,為「2022世界民族電影節」擔任宣傳大使,特別穿上蒙古服裝,依舊雍容華貴。她超過30年沒拍電影,大讚本次選映的喬治亞影片「然後我們跳了舞」(And Then We Danced)和來自尼泊爾的「嘿瑪嘿瑪」(Hema Hema:Sing Me a Song While I Wait)讓她眼界大開。至於是否被勾出戲癮?她笑問身旁的票房大導朱延平:「我還能演嗎?」

湯蘭花與朱延平,一位是影歌視多棲巨星,一位是國片影壇賣座巨導,彼此雖然從未合作,卻當了很多年鄰居。朱延平笑道:「預算 不夠,請不起她拍片。」稱湯蘭花買屋眼光奇準,當初叫他一起到竹北置產,他沒有跟進,結果她在竹北買了一棟綠建築內的寬敞住所,目前價格已經翻倍,住得舒服還能賺錢。

湯蘭花則自認不工作反倒老得更快,曾經有五年盡情過著優閒的日子,不料看著鏡中的自己,覺得怎麼變醜了,領悟到人還是要有事情可以忙,才能過得健康、亮麗。她不只沒放下業務的經營,還與時俱進,學會視訊開會等新時代的技巧,在疫情 期間還算頗有收穫。

湯蘭花透露也曾有過一段低潮期,她原本就有氣喘,疫情兩年間一度覺得健康堪慮,很怕再也沒辦法實現夢想,原本就有運動習慣的她,那陣子動都動不了,只有藉著禱告平復心情,好在慢慢走出低潮,現在又能夠照常運動。她也非常自律,早起走路絕不偷懶,體態保持的和多年前一樣,笑道:「已經很久沒買新衣服,以前的衣服都可以穿回來了,很省。」