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韋禮安運動過度得肌腱炎 連兩天帶傷開唱

記者林士傑／綜合報導
韋禮安騎乘「海獅」單車的模樣相當逗趣。（記者李政龍／攝影）
韋禮安騎乘「海獅」單車的模樣相當逗趣。（記者李政龍／攝影）

台灣男歌手韋禮安日前在小巨蛋舉辦第二場「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，演唱「還是會」一曲將諧音哏發揚光大，騎乘「海獅」單車環繞延伸舞台，模樣逗趣。他將全場歌迷分區比賽尖叫音量，不忘遞麥克風給「海獅」單車，讓現場歌迷歡呼連連，營造一波高潮。

他唱作俱佳的魅力讓粉絲傾心，女友和家人連兩晚在台下支持，他除了精心挑選「有沒有」、「女孩」等31首歌曲，今更動部分歌單，雖然少了「因為是你」、「有人在等我」，換成前一晚沒有的「忽然」跟新歌「不都是漫長的道別」，讓兩場都報到的鐵粉感到驚喜。

演出接近尾聲之際，韋禮安告白粉絲「我把所有的所有獻給你們」，透露自己為了演出運動過度罹患肌腱炎，「一直到總彩前，我的腳還是有點跛，這時才發現健康是多麼重要的事情。」他認為生命總有一天會走到盡頭，受傷後更能體會珍惜當下的道理，然後補充：「沒有要詛咒誰，也不是詛咒自己，希望我的腳趕快好。」

最後他以「如果可以」中、日、韓三種版本為演出畫下句點，唱到一半空中落下片片紙花，上面有他親筆寫下的「在見不是重點，重點是你再還寫錯」、「明天再見，我已做好所有準備，影集、貓貓、肥宅快樂水」、「我們一定會再見的，因為你欠的錢還沒還」、「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，明日種種蔥做菜可以用」等等，吸引粉絲收藏。

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