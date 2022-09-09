林心如入圍金鐘後新戲不演了「有生之年」再邀吳慷仁

林心如擔任「有生之年」製作人。(圖:TVBS提供)

林心如 剛以「華燈初上」成為金鐘準視后，沉浸在入圍 的喜悅，一邊忙於催生TVBS「有生之年」，該劇找來同樣在本屆金鐘入圍名單榜上有名的吳慷仁及編劇杜政哲合作，9日開鏡，三人在入圍公佈後首次見面，林心如一見搭檔們，開心的笑容藏不住，互道恭喜。對金鐘組合再度合作，林心如信心滿滿喊話：「一起努力打造下一個台劇巔峰。」

林心如和杜政哲是金鐘好搭檔，兩人初次合作的「16個夏天」曾拿下3座金鐘大獎，「華燈初上」更入圍了本屆金鐘獎共11項獎項，「有生之年」是兩人第三度合作，熟悉感不變，但是多了更多金鐘常客助陣，包括導演 許肇任，杜與許曾合作「酸甜之味」雙雙奪下第52屆金鐘獎最佳編劇及最佳導演。

吳慷仁(左起)、編劇杜政哲、導演許肇任、鄭元暢出席「有生之年」開鏡。(圖:TVBS提供)

男主角吳慷仁以「斯卡羅」入圍本屆金鐘男配角，他剛從泰國與女友邵雨薇甜蜜度假回來，全身曬得黝黑，他透露加入「有」劇的關鍵點，主創團隊及卡司對自己的吸引力很大：「一個是小杜哥的劇本，許肇任導演也在，加上我本來就很想演家庭戲，劇中的角色就我現在的年紀去詮釋會比較游刃有餘，很可以發揮的一個角色。」 而吳慷仁之前也在「華」劇演出第三性媽媽桑「寶寶」受討論，也是再度與林心如合作。

林心如在「有」劇中專心擔任製作人角色，目前沒有演出該戲計畫，而她花了兩年多的時間準備這部以「家庭關係」為主軸的作品，她說：「人生太沉重了，希望能以輕一點的方式去切入。」藉此更貼近、更觸動觀眾的內心。