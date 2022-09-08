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金鐘視后 謝盈萱雙入圍 林心如、楊謹華對決

記者楊起鳳、杜沛學／綜合報導
林心如(右)、楊謹華各憑「華燈初上」雙雙入圍女主角。（本報資料照片）
林心如(右)、楊謹華各憑「華燈初上」雙雙入圍女主角。（本報資料照片）

「第57屆金鐘獎」電視綜藝與戲劇將首度分開舉辦，7日入圍名單公布，女主角獎入圍競爭激烈，「華燈初上」林心如、楊謹華雙姝對決，謝盈萱更罕見地一次以「俗女養成記2」和「四樓的天堂」同時入圍兩視后，成了今年最大亮點。

林心如和楊謹華兩閨密從戲中戰到戲外，今年更以同部戲入圍。首度入圍金鐘女主角的林心如得知消息很開心，她說：「評審看到我們的努力，給予『華燈』肯定，未來會製作更多更精良的作品帶給大家。」而已入圍五次女主角的楊謹華則說：「謝謝金鐘獎評審讓我再次被這樣的溫暖包圍，期待『華燈』收穫滿滿，劇組每一位都是最棒的！」

謝盈萱以「俗女養成記2」及「四樓的天堂」兩部戲同時角逐視后。（圖：華視、CATC...
謝盈萱以「俗女養成記2」及「四樓的天堂」兩部戲同時角逐視后。（圖：華視、CATCHPLAY提供）

而謝盈萱更是破了金鐘紀錄，分別以兩部劇入圍視后，搶下兩個名額，謝盈萱的開心不在話下，她感謝辛苦的評審，也感謝「俗女2」兩位導演陳長綸、嚴藝文及「四樓」的陳芯宜導演，「特別也要謝謝我的對手演員，秋生哥與藍葦華，因為你們強勁的表演能力，帶領我到不一樣的地方。」

「華燈初上」飾演刑警的楊祐寧代表男演員入圍男主角獎，同時也以「良辰吉時」入圍迷你劇集準視帝，透過經紀人發表感言：「Double（雙倍）的謝謝。」

金鐘戲劇重要入圍名單 資料來源：娛樂新聞組整理
金鐘戲劇重要入圍名單 資料來源：娛樂新聞組整理

搶到視帝寶座入門票的除了楊祐寧，還有「茶金」郭子乾及温昇豪、「逆局」朱軒洋、「斯卡羅」查馬克．法拉屋樂，特別的是，陳亞蘭以「嘉慶君遊臺灣」女扮男裝破天荒入圍視帝獎，她驚喜直呼：「真是意想不到」，第一時間向恩師楊麗花報喜。

郭子乾（左）在「茶金」中欣賞認真的薛仕凌，無奈無緣成翁婿。（圖：公視提供）
郭子乾（左）在「茶金」中欣賞認真的薛仕凌，無奈無緣成翁婿。（圖：公視提供）

郭子乾與温昇豪都以「茶金」入圍視帝獎，兩人都替對方也入圍感到開心，温昇豪表示：「不管誰得獎都有莫大榮幸，跟他們一起入圍真的是一件很開心的事。」很開心「茶金」能夠得到關注。

查馬克在「斯」劇中飾演頭目「卓杞篤」，去年8月他因淋巴癌病逝，「斯」劇成為他的遺作。朱軒洋因腳傷近來淡出演藝圈，並與前經紀公司解約，一度傳出退出演藝圈，「逆局」中飾演熱血菜鳥偵查隊員。

入圍 林心如 導演

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