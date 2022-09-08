金鐘入圍名單 男配角擠滿前視帝 女配角成小姐內鬥
第57屆電視金鐘戲劇節目男女配角獎，夯劇大廝殺，吳慷仁以「斯卡羅」暴瘦曬黑、跪地吃米糠突破性演出入圍，「華燈初上」劉品言、謝瓊煖上演「小姐內鬥」，章廣辰以「華燈初上」菜鳥刑警與陳家逵「四樓的天堂」廝殺，「火神的眼淚」劉冠廷、陳庭妮虐心「羚羊CP」分別入圍男女配角獎。
男配角方面是視帝之爭，吳慷仁、李銘順、薛仕凌都曾獲金鐘獎戲劇最佳男主角，章廣辰在「華燈初上」中菜鳥刑警熱血衝動，演技噴發，劉冠廷曾獲金鐘、金馬男配角獎，在「火神的眼淚」中討論度相當高，陳家逵在「四樓的天堂」中飾演劇團導演，和女主角謝盈萱、女配王真琳都有精采互動。
李銘順前幾次收到入圍消息，都是在高爾夫球場，沒想到這次接到經紀人報喜電話：「天啊，我正在打高爾夫，真的太開心了啦！」表示今年影視作品很強，能有機會入圍，已超級開心，尤其聽到同劇「逆局」朱軒洋入圍男主角，「太替他高興了」！
女配角方面，于子育曾以「俗女養成記」拿下女配角獎，這回「俗女2」再度入圍，「華燈初上」劉品言、謝瓊煖「光」日式酒店小姐廝殺，劉品言開心直呼：「可以和華燈團隊以及我最愛的光女團一起走紅毯，是大家的力量讓華燈閃閃發亮，謝謝！」謝瓊煖立刻「阿季」上身，嗨喊：「開喝先啦！」，李杏在「茶金」中演出京劇名伶，為戲學身段，角色吃盡苦頭，王真琳在「四樓的天堂」中接受真槍實彈的戲劇表演，演出精采。
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