林志穎傷後公開真實體重 粉絲心疼：好好保重

林志穎目前在家休養。（取材自Instagram）

男星林志穎 7月22日發生特斯拉自撞意外，車輛原地起火燃燒，導致駕駛重傷、父子雙雙送往林口長庚醫院急救，所幸現場民眾見義勇為，將林志穎父子抱出車外，才未釀成更大憾事。林志穎出院後表示目前狀況一切穩定才讓粉絲稍寬心。他今日再PO限動，PO出站在體重機上的照片，172公分的他目前只有53.7公斤，讓粉絲心疼留言：「太瘦了！好好保重加油。」

林志穎透過發文表示體重已在慢慢恢復中，也期許自己繼續加油。看來他的傷勢已經漸漸復原當中。他之前就透過社群平台發文報平安，首先感謝現場熱心人士的見義勇為，第一時間救出他和兒子，「謝謝在第一時間救起我跟Jenson 的恩人，也謝謝大家這段時間給予的打氣與鼓勵，有關身體的狀況也在長庚專業的醫療照護下順利完成相關程序，只是還需要時間復健及休養。」

林志穎受傷後目前體重只有53.7公斤。（取材自臉書）

「請大家再給我與家人們一些時間與空間，目前只想好好的陪伴家人，也請不要相信沒有經過證實的謠言，我會好好休養恢復，身體狀況更好時再度會回到工作崗位上，再次感謝大家，也感謝所有幫助我的人。」

對於林志穎的近況，所屬工作室稍早前回應：「有關手術 的狀況是右手肩膀肱骨粉碎性骨折，目前在手臂裡面放了鈦合金，車禍 同步也造成顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生了右側氣血胸，在加護病房待了10天，目前復原狀況良好，剩下右肩膀還持續疼痛；關於車禍的問題如之前聲明所述，目前先讓林志穎先生進行休養及陪伴家人，再次謝謝大家關心。」