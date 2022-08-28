趙傳飆30首搖滾情歌 為徐懷鈺變可愛怪獸

趙傳(左)找來徐懷鈺當嘉賓，台上又唱又跳互動不少。（記者王聰賢／攝影）

61歲的台灣歌手趙傳出道34年，日前首度在北流開唱，他以李宗盛寫的「快樂似神仙」開場，隨後飆唱「心動的感覺」、「我終於失去了你」，以及經典的「我是一隻小小鳥」、「我很醜可是我很溫柔」，狂飆30首搖滾情歌，完成他的「人生大夢」，並邀來徐懷鈺組「美女野獸」高唱「怪獸」，趙傳難得在台上又唱又跳，徐懷鈺逗趙傳：「你想再進一步嗎？想追我嗎？」趙傳笑回：「我現在單身。」

演唱會因疫情 二度延期，趙傳一開場向觀眾深深一鞠躬，說：「其實有點激動，非常感謝大家今天來參加我的『人生大夢演唱會』，來的都是真愛，大家冒險前來，請接受我誠摯的鞠躬。」滿場4000歌迷報以熱烈掌聲。

趙傳和徐懷鈺十多年前合作過，這次再度合體，徐懷鈺見到老朋友第一句話就說：「傳哥根本都沒變！無論身型；體態都保持得超好！重點是一樣的親切！」她坦言有些緊張，「很怕自己表現不好，很謝謝傳哥給我信心！我會盡全力讓全場high起來，搞笑的部分就交給我！」兩人合唱「怪獸」，趙傳從狂野搖滾漢子搖身一變成唱唱跳跳的可愛怪獸。

黃韻玲(左起)、李宗盛、潘越雲、丁曉雯都來捧場趙傳的大夢。（記者王聰賢／攝影）

人緣極佳的趙傳，好友李宗盛、黃韻玲、潘越雲、丁曉雯都坐在台下，他自曝打麻將常贏李宗盛的錢，「感覺您今天是來驗收我的，今天大部分都是你的歌，版稅應該也收不了少，有機會再合作一把，看有沒有哪個歌可以超越『我是一隻小小鳥』！ 」