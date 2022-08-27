林志穎車禍後首發聲 承諾會再回演藝圈

林志穎(左)已返家休養，他與妻子陳若儀發了聲明，請粉絲放心。(本報資料照片)

藝人林志穎 7月22日發生特斯拉自撞事件，車禍 後第35天首度透過社群平台發文，除了感謝救他的恩人外，也懇請外界「不要相信沒有經過證實的謠言」，並與大家約定會再回到演藝圈跟大家見面。

林志穎表示他已經從醫院返回家中休養，「謝謝在第一時間救起我跟Jenson的恩人，也謝謝大家這段時間給予的打氣與鼓勵，有關身體的狀況也在長庚專業的醫療照護下，順利完成相關程序，只是還需要時間復健及休養。最後，請大家再給我與家人們一些時間與空間，目前只想好好地陪伴家人，也請不要相信沒有經過證實的謠言，我會好好休養恢復，身體狀況更好時，再度會回到工作崗位上。」

老婆陳若儀也隨即發文感動地說：「終於等到小志回家的這一刻，終於可以讓自己安心許多。再次感謝救命恩人及時相助，以及後續醫院一個多月來的照顧，現在一家人就是專心照顧老公的身體，陪伴休養與復健，期待那個愛笑愛家的小志，未來能再與大家好好相見。」

林志穎的經紀公司透露當初手術 過程，「右手肩膀肱骨粉碎性骨折，在手臂裡放了鈦合金，車禍同步也造成顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道產生了右側氣血胸，在加護病房待了十天，目前復元狀況良好，剩下右肩膀還持續疼痛。」經紀公司也表示關於車禍的問題如之前聲明所述，會配合相關單位進行說明，其他內容不再多做闡述。