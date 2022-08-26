我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

羅宏正「哭到沒有眼淚」 驚喜「天使來幫忙」順利收工

記者杜沛學／台北即時報導
羅宏正個性向來較低調，決心做好一件事就埋頭去做。（三禾行銷提供）
羅宏正個性向來較低調，決心做好一件事就埋頭去做。（三禾行銷提供）

茁劇場「滴水的推理書屋」去年7、8月在台中拍攝，全體演員在台中待了多日，偶而才放假各回台北。有工作人員透露，有次停拍7天，大家都做鳥獸散，復工時發現男主角羅宏正根本沒離開，獨守旅館，他表示：「有什麼好奇怪的？我要研究劇本，沒空回台北。」

羅宏正個性向來較低調，決心做好一件事就埋頭去做，比如他放假不打算回家，也不出去玩樂，而是躲在房中，研究劇中非線性發生的故事和線索，也沒跟任何人提及此事。助理回台中發現羅宏正不動如山，驚說：「連我都不知道！」但羅宏正這7天大有收穫，「我研究辰緯（角色名）會做什麼事，遇到事情會有什麼反應。一個人靜靜地想，再跟導演討論。」

一場羅宏正在家中哭泣的演出，羅宏正說：「其實拍一整天下來，已經沒有眼淚了，但是看到工作人員都好累，再回想劇中人經歷過的那些糾結悔恨。接著又想幫跟劇中人有過相同遭遇的人宣洩，然後就很自然的進入這個情緒，眼淚就不自主下流下了。」

羅宏正這一哭，先是感動在場所有人，接著換來大家的歡呼聲，因為可以收工了，還有許多場演來過癮的場面，入戲很深的羅宏正笑說：「是天使來幫忙，不是宏正自己演的。」

羅宏正拍攝「滴水的推理書屋」時連休假都在研究劇本。（三禾行銷提供）
羅宏正拍攝「滴水的推理書屋」時連休假都在研究劇本。（三禾行銷提供）

導演 復工 天使

上一則

和孟耿如同場飆戲 黃子佼緊張又好玩 開心曬娃

下一則

柬埔寨詐騙盯上直播主 對方竟邀她去做「投資理財」

延伸閱讀

觀影說劇／25歲逆齡扮9歲孤兒怨召喚粉絲

觀影說劇／25歲逆齡扮9歲孤兒怨召喚粉絲
談討高房價與居住意義 台灣導演短片矽谷電影節首映

談討高房價與居住意義 台灣導演短片矽谷電影節首映
MLB／天使隊求售 大谷不再是非賣品

MLB／天使隊求售 大谷不再是非賣品
惠英紅挑戰盲人 咬牙強忍特殊隱型眼鏡不適

惠英紅挑戰盲人 咬牙強忍特殊隱型眼鏡不適

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
張柏芝。（取材自微博）

張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉

2022-08-19 22:05
余天夫妻現在緊守在余苑綺身邊。圖／本報資料照片

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

2022-08-19 11:59
周海媚短髮造型。圖／摘自抖音

55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲

2022-08-22 12:27
艾成的經紀公司重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，播放他的歌曲。(圖：民視提供)

艾成媽媽慟別兒子 分享親筆信：王瞳永遠是蔡家一分子

2022-08-19 11:22

超人氣

更多 >
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折