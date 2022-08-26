羅宏正「哭到沒有眼淚」 驚喜「天使來幫忙」順利收工

羅宏正個性向來較低調，決心做好一件事就埋頭去做。（三禾行銷提供）

茁劇場「滴水的推理書屋」去年7、8月在台中拍攝，全體演員在台中待了多日，偶而才放假各回台北。有工作人員透露，有次停拍7天，大家都做鳥獸散，復工 時發現男主角羅宏正根本沒離開，獨守旅館，他表示：「有什麼好奇怪的？我要研究劇本，沒空回台北。」

羅宏正個性向來較低調，決心做好一件事就埋頭去做，比如他放假不打算回家，也不出去玩樂，而是躲在房中，研究劇中非線性發生的故事和線索，也沒跟任何人提及此事。助理回台中發現羅宏正不動如山，驚說：「連我都不知道！」但羅宏正這7天大有收穫，「我研究辰緯（角色名）會做什麼事，遇到事情會有什麼反應。一個人靜靜地想，再跟導演 討論。」

一場羅宏正在家中哭泣的演出，羅宏正說：「其實拍一整天下來，已經沒有眼淚了，但是看到工作人員都好累，再回想劇中人經歷過的那些糾結悔恨。接著又想幫跟劇中人有過相同遭遇的人宣洩，然後就很自然的進入這個情緒，眼淚就不自主下流下了。」