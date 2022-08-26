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柬埔寨詐騙盯上直播主 對方竟邀她去做「投資理財」

記者李姿瑩／台北即時報導
薇薇兒身材玲瓏有緻。（Up直播提供）
薇薇兒身材玲瓏有緻。（Up直播提供）

柬埔寨詐騙猖獗，人氣主播薇薇兒自爆2年前曾接到IG業配詢問，內容就是前往柬埔寨從事博弈、投資理財工作。她最近看到新聞才恍然大悟，怒斥：「現在覺得這一切就是詐騙集團的手法，非常可惡！那時候不知道這個狀況，對方都是聲稱工作會有高薪收入，現在看到類似的業配詢問工作都直接略過。」

外文系畢業的薇薇兒從學生時代就接觸Show girl、平面模特兒工作，熱愛舞台表演進而轉戰成專業主持人，主持過各式記者會大小活動，也曾上過綜藝節目「國光幫幫忙」，這次轉戰Up直播，她對事業充滿信心：「想挑戰新環境，也期待可以透過平台與全球各地的粉絲接軌！」

她主持經驗豐富，訪問過胡宇威、郭雪芙、曾莞婷等藝人，當中修杰楷的敬業，令她印象深刻並笑稱：「主持過他的記者會就被當場圈粉，真的好有禮貌、長得有很帥，對另一半也忠誠，是個很棒的藝人。」

薇薇兒因外型亮眼，異性緣相當好，擁有32D、25、35的性感身材，讓她在成長過程中飽受騷擾。她學生時期在速食店打工，當時在櫃檯被一位女生問話，對方表明要索取電話，聲稱「有人想認識妳」，後來每天找人在門口站崗守候，讓她簡直嚇壞了最後只好辭職。之前在展場主持活動時，當時在台上穿著短裙，卻遇到詭異男子直接拿相機偷拍底褲，幸好有粉絲見義勇為檢舉，最後由保全人員把該名怪異男子抓走法辦。

談到印象深刻的直播故事，曾有粉絲為了想多了解她私生活，就默默跟蹤、不管去哪都跟隨，甚至想控制行程，實在讓她苦不堪言。如今她更懂得與粉絲相處，自嘲：「直播越久個性會越圓滑。」又因為直播會跳舞，穿著也比較低胸性感，常常會有怪人在直播間講什麼腥羶色的話，但她都選擇笑笑帶過。她也感謝有鐵粉每年都會從澳洲飛來台灣參加生日派對，從事直播工作是固定晚上開工，她笑說，「我超難有夜生活的，但疫情期間，主持活動連續好幾個月掛零，幸好有直播工作讓我能維持生活。」

薇薇兒目前單身，笑說理想條件「順眼就好」，擁有D奶身材是如何保養？她笑稱自己完全不運動，但飲食方面會非常克制，首先是完全不吃炸物，再來晚上時禁吃澱粉，最後是非常愛吃芭樂，還被戲稱為「芭樂公主」。

薇薇兒曾收到柬浦寨工作邀約。（Up直播提供）
薇薇兒曾收到柬浦寨工作邀約。（Up直播提供）

詐騙集團 澳洲 疫情

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