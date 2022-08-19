曾飽受憂鬱症苦 孫翠鳳：學會接受自己的缺陷美

孫翠鳳(左)與女兒陳昭婷的明華園歌仔戲，將透過Discovery頻道推廣到全世界。（記者王聰賢／攝影）

明華園當家台柱孫翠鳳與女兒陳昭婷出席Discovery活動，透過節目「TaiwanPlus鉅獻」將歌仔戲推廣到全世界。孫翠鳳因為壓力太大，受憂鬱症 所苦多年，看到日前艾成 因此走上絕路，她也以過來人身分給意見，「要接受醫師的專業意見，把負面情緒全倒出來。」

孫翠鳳認為不要將憂鬱症貼上標籤，這也是一種病症，「每個人都會感冒，誰不會感冒？就當作是心理層面的感冒，去看醫師，配合專業人士的輔導。」孫翠鳳還與熟知狀況的醫師結為好友，「我不再追求完美，接受自己的缺陷美」。

孫翠鳳母女常搭擋演出，她對女兒的標準非常高，認為女兒應該要做好榜樣，就連在家，也是24小時不間斷地教導，兩人一起追劇、吃飯時，只要想到還有什麼可以改進，立刻發聲要女兒改正，時常在全體團員上課時，公開怒罵女兒，「其他學生稍微沒跟上沒關係，但如果是我女兒，沒有做到要求，我就會變得歇斯底里。」

這些曾經一度讓女兒無法接受，對媽媽說「其他學生還比較像是妳女兒」，孫翠鳳聽了無比心痛，「我很難過耶，妳是我懷胎十月生出來的。」讓陳昭婷一度訝異，說是首次聽到媽媽的心聲，「真的喔？妳這麼難過嗎？」