林志穎住院26天 妻PO照：終會看見曙光

陳若儀PO出限時動態，只見林志穎躺在床上，手被另一人的手緊緊握著。（取材自Instagram）

林志穎 上月22日駕駛特斯拉 自撞起火，經過26天，老婆陳若儀日前PO出限時動態宣告目前病況。照片中只見林志穎躺在床上，手被另一人的手緊緊握著，她寫道：「挺過風雨，終究會看見曙光。」，簡短一句話訴盡多日來的身心煎熬，並暗示林志穎的病況逐漸好轉。

陳若儀PO出限時動態，只見林志穎躺在床上，手被另一人的手緊緊握著。（取材自Instagram）

陳若儀在IG上傳限時動態，照片中的床上躺著一個人，從手臂上的紗布來看，應該是受傷的林志穎，而坐在床邊緊握林志穎手的人，應該是大兒子Kimi。

林志穎住院休養多日，多透過家人及經紀人對外發言，一度傳出有粉絲發現他疑似「現蹤」自己的微博，動態被截圖：「林志穎正在空降林志穎超話」，立刻讓粉絲又驚又喜，直呼「哥回來了」、「哥你還好嗎」、「知道你平安就放心了」。但經紀人仍不願外界打擾林志穎，一律對外表示：「謝謝關心，目前病人休養中，暫時先不做其他回應。」而林志穎住院期間，老婆陳若儀都陪伴在側，兩人鶼鰈情深。

ETtoday報導，林志穎手術 治療情況已好轉，目前轉入普通病房，陳若儀數日來陪伴在側。

林志穎住院期間，弟弟和陳若儀都有嘗試進行對話，試圖還原事件經過，妻子更是陪伴在旁，弟弟林志鑫先前表示，「但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。」