浙江義烏探親 劉畊宏憶外公激動淚崩

劉畊宏（右）在疫情期間直播健康操，名氣大漲。（取材自微博）

台灣男星劉畊宏去年帶著全家到上海定居，疫情期間更直播健康操，名氣暴漲。日前他曾透露原本想把孩子送到加拿大讀書，但怕西方教育會讓孩子們「會忘了自己是誰」，因而決定全家搬到上海，希望孩子們「不能自己忘記自己的根在哪裡」、「讓他們知道，我是中國人」。

劉畊宏曾轉發央視「只有一個中國」貼文，並解釋最近到浙江義烏的祖籍探親，日前他曝光當時探親的畫面，當中他聽到年邁大姨說話的口音時，讓他想起了外公，說著說著哽咽便哭了出來。

影片一出，許多網友紛紛留言稱讚：「給我看哭了嗚嗚嗚！兩岸一家親！同根同源！」、「很感動！滿滿的溫暖和愛」、「親情最真實」。

鏡週刊報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi訪台的後座力超強，央視「只有一個中國」愛國圖片，沒轉發的藝人皆慘遭陸網出征，繼蔡依林後，楊紫瓊 、光良、梁靜茹 、林俊傑、孫燕姿也被點名清算。

諸如「水月洞天」等中國微博博主列名製表，點名沒有表態「一個中國」的藝人，楊紫瓊、光良、梁靜茹、林俊傑、孫燕姿皆入列，看到消息的人一臉黑人問號，因為楊紫瓊、光良、梁靜茹是馬來西亞人，而林俊傑、孫燕姿其實是新加坡 人。

這則新聞被馬來西亞、新加坡多家媒體轉發，到今（10日）仍繼續延燒，有網友留言：「梁靜茹本來就是馬來西亞人，孫燕姿本來就是新加坡人，為什麼一定要人家發聲呢？」也有人批評這根本就是文化大革命的後遺症。

但博主「水月洞天」仍堅持立場，他表示：「這是明星任務博，在中國賺錢就得轉，沒轉的態度就很明顯了！」並痛批這些傷害中國人民情感的藝人，「轉發可以是表面工夫，沒轉發的一定有鬼。」