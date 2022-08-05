賈靜雯曝41歲再婚原因 鼓勵現代女性：不要「違心」

賈靜雯透露自己選擇婚姻，是因為知道自己想要怎樣的生活。(圖:ELLE提供)

台灣女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿在Netflix 「媽，別鬧了！」飾演個性迥異的母女三人，接受「ELLE」雜誌專訪時，也分享自己的感情甚至性觀念。賈靜雯劇中不婚，戲外卻結了2次婚，她分享：「我自己選擇婚姻這條路，那是因為我知道自己要的是什麼樣的生活。」至於性生活，她笑說：「就看妳的身體有沒有需求。」

賈靜雯41歲時與男星修杰楷再婚，她認為，無論女性有沒有結婚，「一定要有情感的依賴。」她也鼓勵現代女性：「不要『違心論』」、「是否真的『想要』很重要，不要盲目，無論情感還是購物，都不要衝動，要跟自己的內心對話。」

比莉(前)、賈靜雯(後左)、柯佳嬿在「媽，別鬧了！」中飾演母女。(圖:ELLE提供)

比莉劇中一心想把自己嫁出去，戲外想法新潮的她認為：「女人沒有一定要結婚，可以有感情、有一個伴。」雖然「談戀愛時都很棒」，但「結婚不一定是好結果」。她鼓勵女性「勇敢做自己，讓自己開心」、「一定要放下，不要擔心小孩吃苦」，自曝在兒子周湯豪小時候，經常放任他裝病請假。

賈靜雯(右)、柯佳嬿在「媽，別鬧了！」中飾演姊妹。(圖:ELLE提供)

柯佳嬿在劇中詮釋「肉食女」，她本人自認還是「在社會框架內的女性」，對於「展現情慾」，笑稱：「是不需要對外啦！但是當然可以跟很親密的人大方溝通，很坦白地做自己。親密的人在性生活的溝通跟合拍，對當事人蠻重要的。對現代女性來說，無論婚姻感情或性生活，妳覺得有需要就去追求，覺得不需要也OK，自己開心舒服就好！」