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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

首度攻蛋 陶晶瑩拉全家人上台

記者王郁惠／綜合報導
陶晶瑩演唱會因疫情一波三折，終於上台開唱。（記者葉信菉／攝影）
陶晶瑩演唱會因疫情一波三折，終於上台開唱。（記者葉信菉／攝影）

台灣藝人陶晶瑩慶出道30周年的「MOMAN」演唱會，經疫情延宕一年半，近日終於舉辦；首度登上台北小巨蛋開唱，陶晶瑩可說是全家總動員，16歲女兒荳荳以創作新人之姿開場兼暖場演出，老公李李仁也化身帥氣吉他手，而13歲兒子小龍在尾聲則以鼓手身分亮相，一家四口組Band獻唱安可曲。

開場前女兒荳荳以編髮造型、穿著西裝抱著木吉他登場，表示：「大家好，我是荳荳。我今天是來幫媽媽暖場的。」而後自彈自唱創作曲，歌聲空靈且慵懶，台風穩健頗有其母之風。演出後荳荳笑說在台下看到有人舉「荳荳」的燈牌，手比大愛心回應。

陶晶瑩開場以影片帶大家回顧成長經歷，唱完童趣感的「四格漫畫」，她直呼：「我等你們等了好久。你們也有在等我嗎？」

她感性吐露自己產後喉嚨壞掉，挨了7、80針針灸救嗓，一路從音樂節、松菸、TICC等場地演出「爬回歌壇」，終於要破蛋卻遇到疫情，雖一度想放棄，但廠商仍支持她，囂張帶領全場齊喊「陶晶瑩、小巨蛋」，並以皇后合唱團「We are the Champion」展現王者回歸氣氛，全場說學逗唱，感性不失幽默。

嘉賓邀來金曲歌后魏如萱、許哲珮和黃韻玲合唱經典歌曲「愛呦」與「女人心事」，當老公李李仁以吉他手登場伴奏時，陶晶瑩深情獻唱「如你一般的人」，不忘對老公手來腳來、大方放閃。在演唱夯曲「姊姊妹妹站起來」時，陶晶瑩展現近期練舞成果，甚至走到台下點名賈永婕一起加入跳舞狂歡，把氣氛炒到最高點。

陶晶瑩昨天舉辦小巨蛋演唱會，女兒荳荳（圖）幫演唱會暖場表演。記者葉信菉／攝影【作...
陶晶瑩昨天舉辦小巨蛋演唱會，女兒荳荳（圖）幫演唱會暖場表演。記者葉信菉／攝影【作者：葉信菉，日期：2022-07-31，數位典藏序號：20220730203723148】

疫情

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