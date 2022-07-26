福原愛閨密飆罵江宏傑 神祕留言卻爆：她哄騙帶走家人

福原愛(右)與江宏傑的恩愛畫面已成歷史，雙方如今撕破臉。（本報資料照片）

江宏傑 24日突在社群發文，不滿前妻福原愛 帶走家人後失聯。福原愛隨後透過公關公司發表聲明，證實自己回到日本 ，並稱「這屬於我的探視權利」、「江先生非常清楚我帶家人到日本」，並指控男方多次阻撓，最後更報警處理，26日男方則出面否認阻撓，希望彼此都有相同理解與善意。而該事件更登上日本媒體。

福原愛回到日本後，她的中國閨密湯媛媛則發文控轟江宏傑「趕盡殺絕」，更爆料福原愛這一年半以來「多少苦多少淚都自己咽（嚥）了下去」。值得注意的是，該發文底下卻出現一則留言，疑似是熟知當天江宏傑、福原愛見面過程的細節，在留言處抨擊湯媛媛說的並非實情，而該留言也引發熱議，底下還引來100多則網友留言討論，豈料該則留言如今遭刪除，引發網友們紛紛猜測湯媛媛疑似心虛刪留言。

據悉，該名網友在留言中提到，自己熟悉當天雙方見面的細節，更寫下「一方先是在機場哄騙帶走家人，被勸返機場後再次失聯...」等內容，隨後該網友更強調自己敢以本名留言就不會主動刪內容，豈料該留言仍舊被湯媛媛刪除，不過該網友隨後也轉發該文到自己微博，並再次寫下留言內容，引來許多網友關注討論。