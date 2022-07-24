魏如萱高雄開唱 林宥嘉暖心助陣

林宥嘉（左）擔任魏如萱（右）演唱會嘉賓，選曲藏暖舉。（圖：好多音樂提供）

台灣金曲歌后魏如萱（waa）「HAVE A NICE :DAY」巡演移師高雄巨蛋，不僅三套華服全更新，一連演唱新、舊共30首歌曲、6種語言歌曲也難不倒，魏如萱號稱是她唱過最長的演唱會，打趣：「演唱會真的很長，大概就是『怪奇物語』都看完了還在唱的長。」

有鑑近來熱浪 襲台，魏如萱三套全新秀服相當清涼，一開場就穿著全白的「雪人裝」展高空彈琴才藝；第二套下衣失蹤的超迷你短褲，盡秀她一雙修長美腿，連老闆陳建騏「爸爸心態」跑出來、擔心女兒太露了；第三套華服則因外罩圖形很像月餅上的花紋，被她暱稱為「月餅裝」，魏如萱台上預祝大家中秋節快樂，逗得全場噴笑。

嘉賓邀來金曲歌王林宥嘉，兩人首度合體演唱「陪著你」和「在不確定的世界裡」，選歌卻暗藏林宥嘉暖心人夫的一面。林宥嘉談到某天和waa通電話，得知她剛送兒子路易去上學，想到她身兼歌手、DJ、選物店老闆等多職，「在這次的合作安排中，希望讓waa幾乎不會有太多的改變，而是我可以來配合唱waa的歌曲」，他也談到在台北場被「陪著你」感動落下男兒淚，也希望帶給現場觀眾治癒的體驗。

除了林宥嘉，在「HAVE A NICE DAY」專輯中和魏如萱合作「我的菜」的「影子計畫」，也以地主身分前來觀賞力挺，魏如萱幽默表示：「今天沒有要唱『我的菜』，但我的『蔡』⋯旻佑，有來耶。」而後演唱蔡旻佑的歌曲「獨佔」，表示自己很喜歡這首歌；儘管高雄開唱，不少星友也出席同歡，也足見waa的圈內好人緣。