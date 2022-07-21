郭泓志「全明星運動會4」 放話拉下錢薇娟

江宏傑（左起）、錢薇娟、郭泓志分別擔任隊長。（記者李政龍／攝影）

台視、三立運動實境節目「全明星運動會」第四季日前在桃園舉行首映記者會，本季採全新內容與賽制，由專業國手錢薇娟、江宏傑 、郭泓志帶領藍、紅、黃三隊，另外畇二、斐棋、林襄擔任隊經理，主播徐展元與新搭檔卓君澤負責播報，藝人陣容則包括翁滋蔓、曾昱嘉、陳妤和夏浦洋等人。

郭泓志先前曾放話薪水夠高，就會加入「全明星」，被問薪水還滿意嗎？他笑回：「薪水還不錯，我來了，酬勞應該有錢姐和小傑的一半。」錢薇娟已經連續三季拿下冠軍，郭泓志直言「我的重點就是放在錢姐身上，把錢姐的位置往下拉，她一直高高在上，應該看點不一樣的風景。」錢薇娟笑回：「我是高處不勝寒」，讓一旁連輸三季的江宏傑只能苦笑，不過他也嗆聲「這一季錢姐不見得很穩定」，火藥味十足。

而今年35歲的翁滋蔓是這季年紀最長的成員，她說「其他人真的都是弟弟妹妹，我自己現在玩高爾夫和網球，但像田徑需要很多爆發力，希望可以學到不一樣的東西，我是抱持挑戰自己的心態。」她也有去向上一季的賀軍翔和王子請益，「他們給了我很多想法，我知道很多人受傷，但我覺得沒關係，很曬會變黑也沒關係，我第一集連防曬都沒擦，我覺得很好玩，很享受其中。」「超偶」出身的曾昱嘉也笑說，自己跟其他人比，真的是前輩，「可以在不同地方證明自己，是很棒的挑戰」。

陳妤則說，每次錄影都有新的發現，也表示最想加入郭泓志的隊伍，若郭沒選她，怎麼辦？她豪氣表示「那我的動力就會變成讓他後悔」。夏浦洋為節目則瘦了八公斤，直呼比錄「原子少年」還要累，他還不忘跟領隊們拉票：「想跟三位領隊說，我真的很強，請大家選我。」

另外江宏傑被問到前妻福原愛 是否會回台探親？江宏傑坦言自己也不知道，錢薇娟則幫忙圓場「前妻回來我應該會生氣，小傑是我的」，笑翻全場。