我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

周杰倫雪梨被網友捕獲 樂當人形立牌

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫（左）目前與老婆昆凌在澳洲旅行。（取材自周杰倫Instagram）
周杰倫（左）目前與老婆昆凌在澳洲旅行。（取材自周杰倫Instagram）

台灣樂壇天王周杰倫（周董）目前正帶著老婆昆凌和小孩在澳洲旅行，並將在當地開始工作計畫。而天王行蹤在雪黎被網友發現，網上掀起「網友雪梨偶遇周杰倫」旋風，有網友在社群平台曬出偶遇周董的照片，還有粉絲與周董合照，直呼「天王本人超Nice」，他在現場大方與粉絲合影，成了人形立牌。

綜合媒體報導，另外也有網友爆料其朋友在黃金海岸偶遇周董一家四口，其實周董日前陪老婆昆凌回澳洲娘家，就被粉絲偶遇，該粉絲想合照，而周董助理正準備禮貌性婉拒時，周董大方答應，被讚天王真的很親民。

而沒機會偶遇周董的網友看了合照直喊羨慕，還有網友笑稱「天王看起來似乎瘦了一點」，有人好奇問「杰倫去避暑嗎？」，還有人認出地點，表示自己前一天才去過該處。

昆凌日前也曬出與周董在澳洲景點美照，大方放閃，隨後還去海邊享受大自然美景，周董也在社群開心分享：「正能量的早晨。」

周董睽違6年推出新專輯「最偉大的作品」，天王氣勢超威，目前數位專輯已賣482萬張，實體專輯已達19萬張，雙雙破紀錄。

他日前釋出新歌「還在流浪」MV，也自爆這首新歌是老婆昆凌最愛的歌曲，其中他的新歌「粉色海洋」以昆凌娘家澳洲的知名景點為靈感，浪漫向昆凌告白，該曲的開頭出現一段可愛稚氣的童音，眼尖粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌的開頭童音是來自他們5歲的兒子Romeo。

網友在社群平台曬出偶遇周杰倫的照片。（取材自微博）
網友在社群平台曬出偶遇周杰倫的照片。（取材自微博）

澳洲 社群 周杰倫

上一則

不雅照片無礙婚姻 小栗旬與妻十指緊扣

下一則

Angelababy素顏亂髮吃消夜 33歲私下模樣曝光

延伸閱讀

周杰倫J女郎昔暴肥像大媽「2年狂減20公斤」瘦成皮包骨

周杰倫J女郎昔暴肥像大媽「2年狂減20公斤」瘦成皮包骨
周杰倫驚喜出輯 時差影響提早上架

周杰倫驚喜出輯 時差影響提早上架
周杰倫新專輯首日進帳7.4億台幣 兒子「臭屁撩妹」成彩蛋

周杰倫新專輯首日進帳7.4億台幣 兒子「臭屁撩妹」成彩蛋
周杰倫再釋新歌MV 取景賭城 網歪樓：防疫又人夫表率

周杰倫再釋新歌MV 取景賭城 網歪樓：防疫又人夫表率

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠