周杰倫雪梨被網友捕獲 樂當人形立牌

周杰倫（左）目前與老婆昆凌在澳洲旅行。（取材自周杰倫Instagram）

台灣樂壇天王周杰倫 （周董）目前正帶著老婆昆凌和小孩在澳洲 旅行，並將在當地開始工作計畫。而天王行蹤在雪黎被網友發現，網上掀起「網友雪梨偶遇周杰倫」旋風，有網友在社群 平台曬出偶遇周董的照片，還有粉絲與周董合照，直呼「天王本人超Nice」，他在現場大方與粉絲合影，成了人形立牌。

綜合媒體報導，另外也有網友爆料其朋友在黃金海岸偶遇周董一家四口，其實周董日前陪老婆昆凌回澳洲娘家，就被粉絲偶遇，該粉絲想合照，而周董助理正準備禮貌性婉拒時，周董大方答應，被讚天王真的很親民。

而沒機會偶遇周董的網友看了合照直喊羨慕，還有網友笑稱「天王看起來似乎瘦了一點」，有人好奇問「杰倫去避暑嗎？」，還有人認出地點，表示自己前一天才去過該處。

昆凌日前也曬出與周董在澳洲景點美照，大方放閃，隨後還去海邊享受大自然美景，周董也在社群開心分享：「正能量的早晨。」

周董睽違6年推出新專輯「最偉大的作品」，天王氣勢超威，目前數位專輯已賣482萬張，實體專輯已達19萬張，雙雙破紀錄。

他日前釋出新歌「還在流浪」MV，也自爆這首新歌是老婆昆凌最愛的歌曲，其中他的新歌「粉色海洋」以昆凌娘家澳洲的知名景點為靈感，浪漫向昆凌告白，該曲的開頭出現一段可愛稚氣的童音，眼尖粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌的開頭童音是來自他們5歲的兒子Romeo。