「咒」威力驚人 擠進Netflix全球前10

「咒」創紀錄成為首部Netflix全球排名前十的台灣電影。（取材自IMDb）

被譽為台灣最恐怖電影 的「咒」，寫下台灣電影在Netflix 全球排名的最佳紀錄。根據第三方機構FlixPatrol數據統計，「咒」在12日的日排名，擠進Netflix世界電影排名全球第8，在台灣、日本、香港、新加坡、印尼、越南更是穩坐冠軍，寫下台灣電影新里程。

「咒」在中國大陸並沒上映，但當地盜版猖獗，不少陸網友看完後被嚇爆，憤而灌爆豆瓣電影的評論，激動留言「以為真的被詛咒」、「恐怖倒不是那麼恐怖，晦氣倒是真的挺晦氣的」，評分也從8分狂掉到6.8分，此現象讓人哭笑不得。

「咒」今年3月在台灣上映穩坐台灣原創恐怖片影史票房第一，在Netflix全球上線後，也掀起佛母熱潮。全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼「咒」登上Netflix上映的消息，恐怖漫畫「陰陽眼見子」的作者泉朝樹看完之後，更發文表示：「有人可以陪我上廁所嗎？」被佛母的威力嚇到心有餘悸。

導演 柯孟融一手打造的電影「咒」，從籌備到上映耗費了5年的時間，當他得知作品才登上Netflix短短數小時的成績後，他感到受寵若驚。柯孟融表示，「身為導演，作夢都沒想過，總覺得是在平行時空發生的事，感謝所有的愛、所有的一切」，還不忘提醒影迷們使用耳機觀賞「咒」，才能獲得最佳觀影體驗。