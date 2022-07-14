我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

「咒」威力驚人 擠進Netflix全球前10

記者黃保慧／綜合報導
「咒」創紀錄成為首部Netflix全球排名前十的台灣電影。（取材自IMDb）
「咒」創紀錄成為首部Netflix全球排名前十的台灣電影。（取材自IMDb）

被譽為台灣最恐怖電影的「咒」，寫下台灣電影在Netflix全球排名的最佳紀錄。根據第三方機構FlixPatrol數據統計，「咒」在12日的日排名，擠進Netflix世界電影排名全球第8，在台灣、日本、香港、新加坡、印尼、越南更是穩坐冠軍，寫下台灣電影新里程。

「咒」在中國大陸並沒上映，但當地盜版猖獗，不少陸網友看完後被嚇爆，憤而灌爆豆瓣電影的評論，激動留言「以為真的被詛咒」、「恐怖倒不是那麼恐怖，晦氣倒是真的挺晦氣的」，評分也從8分狂掉到6.8分，此現象讓人哭笑不得。

「咒」今年3月在台灣上映穩坐台灣原創恐怖片影史票房第一，在Netflix全球上線後，也掀起佛母熱潮。全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼「咒」登上Netflix上映的消息，恐怖漫畫「陰陽眼見子」的作者泉朝樹看完之後，更發文表示：「有人可以陪我上廁所嗎？」被佛母的威力嚇到心有餘悸。

導演柯孟融一手打造的電影「咒」，從籌備到上映耗費了5年的時間，當他得知作品才登上Netflix短短數小時的成績後，他感到受寵若驚。柯孟融表示，「身為導演，作夢都沒想過，總覺得是在平行時空發生的事，感謝所有的愛、所有的一切」，還不忘提醒影迷們使用耳機觀賞「咒」，才能獲得最佳觀影體驗。

電影 Netflix 導演

上一則

羅晉「庭外」冒險緝凶 萬茜演反派吸睛

下一則

考公職風波發酵 為偶像平反 易烊千璽粉絲搬出胡適

延伸閱讀

通膨促激進升息 道指跌逾200點

通膨促激進升息 道指跌逾200點
台片「咒」擠進Netflix全球前十電影 微博被嚇爆狂刷負評

台片「咒」擠進Netflix全球前十電影 微博被嚇爆狂刷負評
觀影說劇／劉德華「潛行」陣容華麗 林家棟彭于晏上演臥底大戰

觀影說劇／劉德華「潛行」陣容華麗 林家棟彭于晏上演臥底大戰
「怪奇物語4」看不夠 Netflix宣布拍外傳影集、舞台劇

「怪奇物語4」看不夠 Netflix宣布拍外傳影集、舞台劇

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3