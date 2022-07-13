看不下去 郎祖筠挺黃嘉千 反擊夏克立友人

郎祖筠(左)先前與黃嘉千(右)合作舞台劇。（取材自臉書）

夏克立和台灣女星黃嘉千 婚姻觸礁，雙方友人接力跳出來護航。郎祖筠看不下去，在臉書發文：「『真相』到底是在激動亂噴的『友人』爆料裡，還是在默默關心、隱忍不發友人們手上的證據中呢？讓我們繼續看下去！」

郎祖筠和黃嘉千剛合作舞台劇 「明星養老院 」，兩人於公於私都是好友。郎祖筠不只發文點出問題癥結，還回覆網友「沒發現女方都沒說話嗎？」、「真友人？假友人？」。網友故意標註竇智孔，竇智孔以一個「唉」道盡無奈，郎祖筠也回覆他「關心則亂」、「我瞭，不氣」。

而黃嘉千目前正投入新的舞台劇「摘心米其林」的彩排，同劇的詹姆士分享排練側拍照片，黃嘉千神情認真，沒讓家務事影響工作表現。隨著舞台劇即將上檔，黃嘉千也將在22日與觀眾見面，屆時勢必成為全場焦點。

沈玉琳說當年見黃嘉千和夏克立非常恩愛。（圖：MUIM Taipei提供）

沈玉琳日前出席餐酒館活動，對黃嘉千婚變一事完全不知情，看到新聞大吃一驚。他和黃嘉千、夏克立往來已經是八年前，當時他們夫妻倆十分恩愛，黃嘉千到餐廳駐唱，夏克立也會到場支持。沈玉琳坦言不清楚夏克立是否有個性上的問題，唯一只記得就是外國人熱情的個性導致他說話比較大聲，每次同台錄影都在互尬音量。沈玉琳後來主持「11點熱吵店」也有聊到不易維持婚姻的組合，異國戀就是其中之一。