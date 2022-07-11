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柯震東餐廳巧遇南韓粉絲 對方當場落淚：為了你來台灣

中央社／台北11日電
柯震東9日以電影「月老」拿下2022台北電影節台北電影獎最佳男主角，成為新科影帝。（中央社）
柯震東9日以電影「月老」拿下2022台北電影節台北電影獎最佳男主角，成為新科影帝。（中央社）

剛成新科北影影帝的柯震東，日前在餐廳遇到2個南韓女生，和其中一人對上眼後對方竟落淚，讓他嚇壞，後來才知道是自己影迷，馬上請吃飯，有感呼籲「影視產業很重要」。

柯震東在社群平台IG發文分享，日前在餐廳吃晚餐時，隔壁桌坐了2個南韓女生，沒想到和她們一對上眼，其中一個女生竟哭了，讓他驚慌想：「不可能吧！我不認識她呀！不可能我傷害過她感情吧！」後來才知道對方是自己的影迷，來台灣的原因就是想見到自己，也大方替粉絲埋單。

看見電影能讓外國人造訪台灣，柯震東深有所感，認為影視產業很重要，「認真對待影視產業會改變很多事情」，也不忘幽上一默：「跟我打招呼，有機會吃免費晚餐唷」。

出道逾10年，以電影「那些年，我們一起追的女孩」走紅的柯震東，9日剛以「月老」奪下台北電影獎影帝，是他從影以來首次獲得最佳男主角獎的肯定。事後柯震東也在IG表示，走上台像場夢，坦言自己近年很疲憊，不論是在幕前被放大檢視、遭輿論攻擊，甚至被認為和「演技」扯不上關係，讓他曾考慮退休或退居影視產業幕後；柯震東很感謝北影在他認真迷惘之際，給予他繼續走下去的動力。

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