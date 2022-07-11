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周杰倫新MV燒45萬美元 上線4天點閱破億

記者林士傑／綜合報導
周杰倫新專輯「最偉大的作品」MV預購成績告捷。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫新專輯「最偉大的作品」MV預購成績告捷。（圖：杰威爾音樂提供）

台灣男歌手周杰倫自導自演「最偉大的作品」MV，上線四天全球累計點閱破億次，成績告捷，正在澳洲工作的他忙裡偷閒，跟老婆昆凌出海賞鯨豚，預告近日釋出幕後花絮，一一解說各個場景的背景及故事，叫人吃驚的是整支MV製作費高達1350萬元（台幣，下同，約45.2萬美元），一舉刷新他的MV成本紀錄。

周董六年前在巴黎拍攝「告白氣球」MV，當時注意到整修中的莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨公司，對於其融合現代與過去、經典與時尚的建築風貌印象深刻，「我看一些舊照片，當時很多人圍在樓梯邊上看表演，我就在想，如果我把一台老鋼琴放在莎瑪麗丹的頂樓，我彈奏著就這樣穿梭時空回到過去，這樣不是很Cool嗎？」

他的團隊成功讓莎瑪麗丹百貨公司點頭，首度出借給歌手拍攝MV，當天出動大吊車將鋼琴吊掛到頂層，接著緩慢垂吊下來至「穹頂之下」，工程相當浩大。此外，眼尖粉絲發現該台鋼琴即為前導影片中價值破3000萬元的骨董鋼琴，工作同仁表示當初看到周董的欣喜之情，所以砸錢租借讓他大秀琴技。

「最偉大的作品」MV處處可見周董對於藝術的堅持，還到藍色列車餐廳、凡登廣場、圓亭咖啡廳取景，特別的是先拍完MV才完成歌詞，後製則由拿下11座奧斯卡金像獎的「數字王國」等共3家後製公司同步進行，造就宛如電影的視覺效果。目前他的數位專輯預購衝破272萬張，首批5萬張的實體專輯預購一空，公司緊急再追加3萬張。

澳洲 咖啡 奧斯卡

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