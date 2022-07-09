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「斯卡羅」躍上國際 印度觀眾驚：情節和我們祖先類似

記者杜沛學／台北報導
吳慷仁(右)與温貞菱主演的「斯卡羅」受到國際矚目。圖／公視提供
吳慷仁(右)與温貞菱主演的「斯卡羅」受到國際矚目。圖／公視提供

台灣公視史詩旗艦戲劇「斯卡羅（SEQALU: Formosa 1867）」成為公視國際傳播服務「PTS WORLD TAIWAN」上線的首齣大戲，促成跨國文化的認識、對話與理解，其收視主要來自印度與菲律賓，印度更佔80%以上，凸顯台灣原住民文化與印度、菲律賓原住民文化交流。

導演曹瑞原表示：「感謝公視將『斯卡羅』推廣到國際頻道上架，讓世界上不同文化的人透過『斯卡羅』看到與認識臺灣，促進跨國文化交流與串聯，真的滿開心的！最重的要，感謝所有製作伙伴們一起努力，不僅達到自己設定的高標準，更跨越更難的高度，共同完成作品。」

為了提昇「PTS WORLD TAIWAN」的國際關注，「PTS WORLD TAIWAN」除了播出「斯卡羅（SEQALU: Formosa 1867）」全劇12集，並特別製作相關短影音，包括片花、精彩片段與議題行銷影音，共16組。

分析「PTS WORLD TAIWAN」YouTube、Facebook與Instagram上，粉絲對全劇的觀眾留言，可看出部分觀眾來自於印度那加族（Naga）、米佐族（Mizo，或稱庫基族Kuki），留言中提到：「劇中有許多跟我們那加族祖先時代情形相似。」、 「跟祖先庫基族與安格魯撒克遜人戰爭相似。」、「來自那加丘陵，對斯卡羅傳奇致敬。」看到大結局，也有粉絲感動得忍不住落淚。

公視針對全球網路行銷，以東南亞地區反應為佳，其中，短影音的觀看次數又以「斯卡羅 為祖先報仇（Revenge for the slaughter of our ancestor SEQALU: Formosa 1867）」短影音觀看成效最佳，近17萬觸及人次，並熱烈討論不同國家原住民馘首習俗。

史詩旗艦戲劇「斯卡羅」成為公視國際傳播服務「PTS WORLD TAIWAN」上...
史詩旗艦戲劇「斯卡羅」成為公視國際傳播服務「PTS WORLD TAIWAN」上線的首齣大戲。圖／公視提供
「斯卡羅」捍衛部落之戰場面氣勢磅礴，勾起許多印度的那加族人想起祖先英勇抵禦外武的...
「斯卡羅」捍衛部落之戰場面氣勢磅礴，勾起許多印度的那加族人想起祖先英勇抵禦外武的事蹟。圖／公視提供

斯卡羅 印度 原住民

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