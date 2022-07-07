女強男弱？ 黃嘉千、夏克立16年異國婚姻離了

黃嘉千(左)發聲明證實正在和夏克立打離婚官司。（本報資料照片）

台灣女星黃嘉千 和加拿大 老公夏克立傳出16年婚姻走到盡頭，兩人正在進行離婚官司，她日前透過經紀人發出聲明證實此事，聲明並未說明離婚原因，僅表示離婚過程非常艱難，這個決定很不得已，也為個人家務事占用社會資源深感抱歉，聲明全文短短124字，字裡行間透露出許多無奈。

黃嘉千和夏克立2005年因合作「艾曼紐要怎樣」而相識，兩人隔年便走進結婚禮堂，一路走來都是恩愛夫妻的形象，直到9年前夏克立被拍到上便服酒店，兩人婚姻出現危機，當時夏克立解釋去酒店是為了談生意，且事前已跟黃嘉千報備，但後來傳出兩人曾找上牧師做婚姻輔導，可見關係一度緊繃。

而外界認為兩人之所以無法走到最後，一來是女強男弱，黃嘉千是歌手出身，又會主持又會演戲，才華洋溢，而夏克立始終背負「黃嘉千老公」的標籤，演藝表現不如老婆亮眼，再來是受疫情 影響，夫妻長期分隔兩地，感情轉淡，16年婚姻因此破局。

黃嘉千5年前受訪曾透露，對婚姻沒底線，不管對方有什麼缺點或狀況都會選擇包容，因為「他是我選的老公，我必須要愛他。」而她3年前更坦言，因為不知道怎麼溝通，所以她用謊言來經營婚姻，「其實我的婚姻裡面完全都是假象，一點也不開心。」認為自己戴上面具在生活，如今選擇放手，必定經歷掙扎。