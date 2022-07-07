我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

女強男弱？ 黃嘉千、夏克立16年異國婚姻離了

記者林怡秀／綜合報導
黃嘉千(左)發聲明證實正在和夏克立打離婚官司。（本報資料照片）
黃嘉千(左)發聲明證實正在和夏克立打離婚官司。（本報資料照片）

台灣女星黃嘉千加拿大老公夏克立傳出16年婚姻走到盡頭，兩人正在進行離婚官司，她日前透過經紀人發出聲明證實此事，聲明並未說明離婚原因，僅表示離婚過程非常艱難，這個決定很不得已，也為個人家務事占用社會資源深感抱歉，聲明全文短短124字，字裡行間透露出許多無奈。

黃嘉千和夏克立2005年因合作「艾曼紐要怎樣」而相識，兩人隔年便走進結婚禮堂，一路走來都是恩愛夫妻的形象，直到9年前夏克立被拍到上便服酒店，兩人婚姻出現危機，當時夏克立解釋去酒店是為了談生意，且事前已跟黃嘉千報備，但後來傳出兩人曾找上牧師做婚姻輔導，可見關係一度緊繃。

而外界認為兩人之所以無法走到最後，一來是女強男弱，黃嘉千是歌手出身，又會主持又會演戲，才華洋溢，而夏克立始終背負「黃嘉千老公」的標籤，演藝表現不如老婆亮眼，再來是受疫情影響，夫妻長期分隔兩地，感情轉淡，16年婚姻因此破局。

黃嘉千5年前受訪曾透露，對婚姻沒底線，不管對方有什麼缺點或狀況都會選擇包容，因為「他是我選的老公，我必須要愛他。」而她3年前更坦言，因為不知道怎麼溝通，所以她用謊言來經營婚姻，「其實我的婚姻裡面完全都是假象，一點也不開心。」認為自己戴上面具在生活，如今選擇放手，必定經歷掙扎。

黃嘉千 疫情 加拿大

上一則

林青霞悼倪匡：帶給人間快樂的頑皮孩子

下一則

周迅破冰梁朝偉 撇緋聞相隔6年合體拍戲

延伸閱讀

黃嘉千傳婚變 男星聲援大罵：下課粒是垃圾

黃嘉千傳婚變 男星聲援大罵：下課粒是垃圾
大陸金主撐腰 福原愛與橫濱男住豪宅、豪車接送

大陸金主撐腰 福原愛與橫濱男住豪宅、豪車接送
黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」

黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」
孫曉彤法律事務所帶您瞭解在美離婚必須知道的事

孫曉彤法律事務所帶您瞭解在美離婚必須知道的事

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
汪峰在生日當天感性發文，並曬出全家福。（取材自微博）

汪峰曬全家福 17歲女兒顏值不輸章子怡

2022-06-30 02:24
張學友遭到中國網友抨擊。圖／環球音樂提供

未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

2022-07-03 09:32

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎