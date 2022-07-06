周杰倫新歌致敬9大藝術家 粉絲笑不讀書連MV看不懂

周杰倫新歌MV出現翹鬍子達利。（取材自YouTube）

華語天王周杰倫 睽違6年推出新專輯，6日「最偉大的作品」率先公開，瞬間成為熱門話題，同時空降微博熱搜排行榜第一名，話題後高掛深紅色的「爆」，熱度值在新歌推出不到一個小時便飆破1568萬，充分彰顯周杰倫對於華語樂壇的影響力。

「莫內、梵谷、達利、馬諦斯還有徐志摩……，網友笑說「不讀點書，現在連周董的MV都看不懂……」；也有網友稱這首歌的MV是周董版的「午夜巴黎」，因為在電影 裡，主人翁和周董一樣，「穿越」回那個年代，結識了一幫名流、作家、藝術家。

雷內瑪格麗特

「魔術」是周董最愛玩的把戲之一。在MV中，他將小丑鼻頭的紅球變成橘子，又將橘子變做馬格利特的青蘋果 。雷內瑪格麗特是比利時最重要的超現實主義畫家。在他那幅「人類之子」的畫作中，描繪著一個戴著圓頂硬禮帽、穿西裝的男人，他的臉大部分被一個綠蘋果所遮蓋。

達利

「翹鬍子」是西班牙超現實主義繪畫大師達利的標誌，在MV中，周董用彎曲的勺子和鐘表，來致敬達利的作品「記憶的永恆」。

郎朗出現在周杰倫新歌MV鬥琴。（取材自YouTube）

常玉

歌詞「寂寞的枝頭才能長出常玉要的花朵」中的常玉，是指中國旅法藝術家，他1966年在巴黎因煤氣洩漏去世。MV中的盆景，對應的作品應該是「聚瑞盈馨」，常玉的的代表作「曲腿裸女」相當著名，在2019年時在香港蘇富比現代藝術拍賣會上，以1.98億港元成交，但其實常玉比起賣畫更喜歡把畫送給伯樂，這點也在MV劇情中呈現。

莫內

周董歌詞「日出在印象的港口來回 光線喚醒了睡著的花葉」，對應了法國印象派畫家莫內的兩幅畫作「日出·印象」和「睡蓮」。周杰倫在MV中安排從荷花中變出一朵彩色蓮花的橋段。

馬諦斯、孟克

「吶喊」 法國藝術家馬諦斯和挪威畫家孟克的畫作也出現其中。其中孟克的「吶喊」，表現了一張焦慮的面孔在奧斯陸峽灣血紅色天空下哀號，是其最為著名的作品。最早一版創作於1893年，孟克一共畫了四個不同版本。

梵谷

同樣以歌詞出現的還有荷蘭印象派畫家梵谷，「星空下的夜晚 交給梵谷點燃」，對應了那幅世界名作「星空」。

徐志摩

中國著名詩人徐志摩也「意外」現身周董的新歌MV中。歌詞中多處出現徐志摩的名字和作品。比如歌詞中「康橋」、「揮手」、「向雲彩道別」，便是對應他的那首經典「再別康橋」；「偶然」指的是他的詩歌「偶然」，陳秋霞曾為這首詩譜曲，被很多人唱過。

郎朗

周杰倫自導自演新MV「最偉大的作品」，化身時空旅人重返1920年代邂逅知名藝術家們。MV也致敬電影「不能說的秘密」的時空跳躍劇情，還邀請中國鋼琴家郎朗加入鬥琴行列，為MV增色。

來源:YouTube