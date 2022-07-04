雞同鴨講 蔡健雅金曲慶功不忘向蕭亞軒道歉

蔡健雅提到沒辦法一直做重複的音樂。（記者王聰賢／攝影）

新加坡 創作歌手蔡健雅日前以四座金曲華語歌后刷新紀錄，慶功時提到金曲獎在音樂事業中有如關鍵角色，繼初次封后讓她沒有退出，這次創作期間嚴重卡關，沒想到再次贏得肯定，她說：「音樂變成速食的大環境，任何人可以當下被聽到、隔天就被遺忘，會思考我在這其中有什麼價值。」

她提到沒辦法一直做重複的音樂，導致音樂風格越來越窄、選擇越來越少，甚至還會遭受作品不如以往的批評，幸而自己戰勝靈感枯竭的那面，不過真的寫不出小情小愛的歌曲，她打趣說：「在台上差點脫口我再過三年就是半個世紀的人（指50歲），多難得可以做音樂做到現在！」

至於寫不出小情小愛歌曲跟感情狀態有關係嗎？她反問「你覺得我對小情小愛還有那麼在乎嗎」，笑說連媽媽都比較關心她有沒有得獎，沒有追問感情現況。而母女在疫情 爆發之後相隔兩年碰面，她很感動有媽媽相伴，「媽媽出關當天我忙著試裝、工作，隔天我替媽媽準備早餐，看到她慈祥的面容，內心大喊好想替媽媽得一座獎。」

另外，蔡健雅日前在高鐵見到蕭亞軒，當晚從蕭亞軒手上接過歌后獎座，蕭亞軒用英文對著她說：「I thought it was you.」應是指認定她會得獎，但蔡健雅誤會成是蕭亞軒在高鐵上有看到自己，事後有講開來，但蔡健雅慶功時不忘隔空向蕭亞軒道歉。