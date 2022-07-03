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金曲紅毯主持／陶晶瑩、小S踩場 黃宣喊發抖

記者杜沛學╱綜合報導
黃宣首度擔任金曲星光大道主持人，表現獲得好評。(記者吳致碩／攝影)
黃宣首度擔任金曲星光大道主持人，表現獲得好評。(記者吳致碩／攝影)

陶晶瑩、小S（徐熙娣）兩位主持天后以頒獎嘉賓身分現身第33屆金曲獎星光大道，讓紅毯主持人之一黃宣二度直呼：「發抖！」黃宣更大膽問陶晶瑩自己和陳明珠主持分數，陶晶瑩表示之前忙著梳妝還沒空看播出，但知道網友反應都大讚，還推薦他們明年主持金曲典禮，陶晶瑩並笑虧問光頭的黃宣：「你會不會嚇得長出頭髮？」

小S一身亮桃紅色簍空裝現身紅毯，大病初癒的她踩了超高高跟鞋，向主持人喊話：「快點來扶我！」小S並透露自己身體恢復得很好。

小S大病初癒走金曲紅毯。(視頻截圖)
小S大病初癒走金曲紅毯。(視頻截圖)

而典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，但他因為講話語速較慢，自嘲：「要找我主持，就不要怕超時」，妙語如珠的他還提到，自己出道的時間，足足比金曲獎大了3歲，沒想到如今能夠擔任典禮主持。有趣的是，小S和陶晶瑩接著出場，立刻吐槽羅時豐：「講話真的不要那麼慢！」笑翻全場。

歌手黃宣首度擔任金曲星光大道主持人，口條流利、思路清晰、舉一反三等等驚人舉動被狂讚，連陶子都當眾認證主持功力，甚至拱他明年直接主持金曲獎。

而黃宣的背景也引發各界關注，其實他是阿美族和泰雅族的原住民混血兒，從小成績優異，高中基測以當年最高分考上建中，但最後改念師大附中，不過高中只念了一年就休學。

陶晶瑩一身帥氣西裝參加金曲獎。(視頻截圖)
陶晶瑩一身帥氣西裝參加金曲獎。(視頻截圖)

小S 星光大道 原住民

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