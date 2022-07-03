金曲台語王后／王俊傑斷蕭煌奇過五關 江惠儀等男友求婚

王俊傑(左)、江惠儀喜獲金曲獎最佳台語男、女歌手獎。(記者沈昱嘉／攝影)

王俊傑、江惠儀在第33屆金曲獎拿下最佳台語男、女歌手獎，其中王俊傑阻斷蕭煌奇第5座歌王的紀錄，昔日同團的兩人已約好要一起辦巡演；江惠儀則透露跟製作人男友三秒有結婚共識，將擇期登記結婚。最佳台語專輯獎部分，「百合花」樂團擊敗新科歌王、歌后出線奪獎，開心表示要把獎金存起來。

王俊傑雖是先天全盲，卻靠著敏銳聽力在編曲、配樂及音樂製作，玩出全方位的才能，他說：「高雄是講台語很多的地方，所以能夠拿獎特別高興。」他在台上全程以台語感謝文化部、評審及粉絲。

他以專輯「看無」打敗一起長大的好友蕭煌奇，王俊傑說：「其實我們私下一直有互傳Line，還說如果我得獎，要一起去巡迴。」他表示工作已排滿至年底，「所以暫時還沒辦法塞太多事情，但寫歌、創作及演唱等都會一直發生，也會一直往前走。」

江惠儀的本業是中華電信工程師，坦言做音樂很燒錢，慶幸有正職工作可以支持生活、做音樂，當晚以「空」專輯再下一城，倒是製作人男友三秒深深盼望的最佳台語專輯獎摃龜，無緣兌現先前當眾求婚的承諾，兩人表示感情非常穩定，打算擇期登記結婚。

兩人以情侶裝現身，有趣的是三秒有如她的福星，連著擔任兩張專輯製作人，讓她順利抱回兩座歌后獎座，江惠儀說跟三秒交往後結識許多音樂人、接觸到各種不同音樂元素，很謝謝他可以讓自己自在地做自己想要的樣子。