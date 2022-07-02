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金曲獎／贏了阿妹破紀錄 蔡健雅曾想退出：怕大家聽膩

記者林士傑／即時報導
蔡健雅以「DEPART」專輯奪得年度專輯、最佳華語專輯、女歌手以及演唱錄音專輯獎。記者沈昱嘉／攝影
蔡健雅以「DEPART」專輯奪得年度專輯、最佳華語專輯、女歌手以及演唱錄音專輯獎。記者沈昱嘉／攝影

蔡健雅（Tanya）以「DEPART」專輯獲得第33屆金曲獎八項提名，2日晚是她繼第17、19、23屆後4度奪得華語歌后，刷新紀錄成為獲獎最多次的華語女歌手。她同時抱回年度專輯、最佳華語專輯以及演唱錄音專輯獎，坦言入行初期不熟中文曾萌生退意，因此自認格格不入，「金曲獎挽留了我，伸出手說要我繼續唱，唱到現在25年了。」

這是她首次包攬整張專輯的譜曲、編曲、木吉他彈奏及在自宅錄音室完成所有錄音，捨棄了便利的電腦人工技術，回歸到音樂本質上的音色體現，將樂器本應有的原樣如實呈現。

影片來源：聯合新聞網

不僅如此，她還邀來金獎配樂大師Ricky Ho合作，使得整張專輯的畫面感與藝術性昇華到不同以往的殿堂級高度。「DEPART」專輯對於蔡健雅而言，更像是往內出走，喚醒內心重回初衷的自我探索，也讓所有聽者能夠藉由載體穿越到重返初始的蔡健雅。

有趣的是她在典禮頒發第四個獎項時開胡，接著等到近尾聲時才上台，因為初次上台險些忘記拿走獎座，第二次上台就緊緊抓住獎座，她直呼：「這個獎非常重要。」

蔡媽媽昨陪伴步上紅毯出席盛會，蔡健雅說媽媽來台必須隔離，內心真的非常感動，視媽媽為幸運星，「很感謝媽媽，她很盡責隔離八天都沒有出門，就是為了陪我走紅毯。」果然媽媽真的帶來好運，她在本屆以四座金曲獎跟黃連煜並列榮登大贏家，媽媽陪著到後台表示：「感謝金曲獎，感謝台灣愛我的蔡健雅。」

提及破紀錄的第四座華語歌后，Tanya說知道大家熱烈討論，覺得非常有趣，但自己沒有多想，反而是倒退一步說「你們討論」，她感性表示：「唱了很多年了，很怕大家聽膩，到現在感覺還是很不真實，但也滿爽的。」

蔡健雅(右)開心緊摟媽媽慶祝。記者沈昱嘉／攝影
蔡健雅(右)開心緊摟媽媽慶祝。記者沈昱嘉／攝影

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