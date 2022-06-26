奶奶過世 宥勝決定閃辭「機智校園生活」

宥勝（右）辭演，周曉涵第一個知道。（取材自臉書）

台灣藝人宥勝在演出TVBS「機智校園生活」150集後，日前傳出閃電辭演，電視台也證實他因奶奶過世，心情大受影響，決定將調整劇情發展，宥勝也在臉書 親自回應：「王浩南確實要先跟大家說聲再見了」。

宥勝提到，「這個決定，並不是關於事業，而是關於人生，很多家人好友都跟我聊過，我也一直非常猶豫，但人生只有一回，在消逝的那刻回頭看，都是由每個決定走過來的，雖然也許該跟佳祐學習開心豁達，但我終究選擇去扛起家庭。」

「機智校園生活」是宥勝在時隔八年後接拍的八點檔，原因是讓高齡95歲的阿嬤開心，也是因為老人家的一句話：「你怎麼都不拍戲了？」他在擔心阿嬤逐漸記不起身邊的人情況下，才答應演出，如今阿嬤走了，他決定辭演，然而做出此重大決定，最在意的是和他搭擋的周曉涵，「她也是第一個知道王浩南即將離開的人，我們一起經歷了很多風雨，互相在乎，互相照顧，佳麗慢慢理解了浩南，也開始支持他的所有決定。」

隨著宥勝辭演，「機智校園生活」劇情將調整，他坦言：「說老實話，我們現在連劇本都還沒看到，所以就請一起拭目以待吧。」表示這是自己從影以來集數最多的作品，雖然辭演，但目前仍會有他的畫面出現，表示「階段性任務即將到達終點，離開一定不捨，但現在還不是和大家拭淚道別的時候」，直呼「別讓我現在就想哭」，對於這段期間無論拍戲及辭演，TVBS來回溝通討論，無比感謝。