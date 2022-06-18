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李玟新歌視覺、造型 奇妙對撞徐若瑄

記者梅衍儂／綜合報導
李玟推出新單曲。（取材自臉書）
李玟推出新單曲。（取材自臉書）

華語流行女歌手李玟（CoCo）近來推出2022最新單曲「樂園Wonder」，預告片近日上線，她本人雖未現身，以3D美人魚形象代替本尊，背景是一片粉紅繽紛的夢幻世界。不過這幾天不少眼尖粉絲發現，看到影片一度誤以為是台灣藝人徐若瑄的「VIVILAND」的演唱會影片，直說雙方的視覺、造型雷同度太高，甚至還有許多人以為是看到了徐若瑄為了9月3日即將重啟的宣傳影片「二度上線」。

其實早於今年初徐若瑄就將演唱會名稱定調為「VIVILAND」，取自她的名字「Vivian」和「Wonderland」結合；而李玟的新歌「樂園Wonder」也讓歌迷聯想到類似概念。兩大天后從演唱會、歌名，一路撞到美人魚造型、視覺概念，只能說天后們「所見略同」。

對於這回「奇妙的對撞巧合」，華納音樂回應：「在封面的設計概念上，樂園是專屬CoCo的奇妙世界，採用了紅水晶、水和會發光散發能量的奇幻植物，分別代表了愛、純凈和活力，這都是從CoCo自身氣質提取並形象化的核心元素。另外CoCo採用的雕像是玉石。」

而加盟華納的心情，李玟表示：「我們很感謝媒體朋友及網友們對CoCo新歌的關注和喜愛，希望加入華納的第一首歌能被更多人聽到及喜歡，希望大家都能找到自己的專屬『樂園』。」

徐若瑄的演唱會影片跟李玟有許多巧合。（取材自臉書）
徐若瑄的演唱會影片跟李玟有許多巧合。（取材自臉書）

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