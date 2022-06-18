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陳庭妮認定在一起了 告白劉冠廷遭拒坦言「心灰意冷」

記者杜沛學／台北報導
陳庭妮(左)與劉冠廷上演青澀戀情。(圖:時創影業提供)
陳庭妮(左)與劉冠廷上演青澀戀情。(圖:時創影業提供)

劉冠廷、陳庭妮主演電視劇「愛情發生在三天後」中回春扮大學生，還有腳踏車接送上學的浪漫粉紅泡泡劇情，陳庭妮認為，女主角並非只把劉冠廷飾演的男主角當成容易使喚的朋友，「反倒是長久相處下來，已經認定兩人是在一起。」沒想到畢業前夕鼓起勇氣告白卻遭拒，「當下很受傷跟心灰意冷。」

首集劇情將從劉冠廷和陳庭妮在大學畢業8年後再見面那一刻起展開，兩人一前一後走進同學會，陳庭妮堅持「相見不如懷念」，躲在屋外不願見到對方，也透露兩人當年分開是因劉冠廷被陳庭妮主動追愛後竟然回：「可以讓我思考3天嗎？」陳庭妮從此拒絕再見，而她談到女主角的反應時表示：「女生那種心理受傷程度有多巨大，我是非常能理解的。」

雖然劇中，劉冠廷的柔情雖讓他在外人眼裡看起來總是溫柔貼心，可是他在8年前的一句「思考三天」徹底傷害到陳庭妮，後來和陳庭妮的再次相遇也引發老婆謝沛恩的不滿，讓劉冠廷忍不住對角色感慨：「汪研總是想很多，導致人生在各種遺憾和悔恨中！」

陳庭妮(右)在捷運站前肢體交纏劉冠廷引發網路公論。(圖:時創影業提供)
陳庭妮(右)在捷運站前肢體交纏劉冠廷引發網路公論。(圖:時創影業提供)

首集最大亮點，是劉冠廷與陳庭妮再次相遇後，女方化身為「鯊魚女」狠咬男方的過程，兩人從捷運站外從口角爭執上升到「肢體交纏」，畫面全被放上網路引起公議，手臂被陳庭妮「啃一口」的劉冠廷還被網友戲稱為「雞腿男」，劉冠廷回想：「很可怕的一場戲。」陳庭妮也感嘆：「那場戲是我的殺青戲，很大、很長、情緒很重、很難拍，更因為現實的拍攝狀況讓我印象深刻。」

「鯊魚女狠咬雞腿男」這場戲嚴峻考驗著劇組團隊和所有群演們的默契，不只劇組要特地跟捷運站借場地，只能在捷運凌晨停駛後才能進站拍攝，男女主角還有大量的台詞需要一氣呵成，兩人必須一直反覆對台詞，只擔心出一個錯誤就要全部重來，陳庭妮透露這場戲拍了非常多次才完成，從開拍到殺青挑戰多次，回想整個拍攝過程，「真的是我們的『魔王戲』！」

劉冠廷(前)騎腳踏車浪漫載陳庭妮上學。(圖:時創影業提供)
劉冠廷(前)騎腳踏車浪漫載陳庭妮上學。(圖:時創影業提供)

捷運 導演 Netflix

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