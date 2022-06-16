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邱澤誇許瑋甯零缺點 新婚「有人等我回家」很溫暖

記者杜沛學／台北報導
邱澤仍沉浸在新婚幸福中。(記者吳致碩／攝影)
邱澤仍沉浸在新婚幸福中。(記者吳致碩／攝影)

男星邱澤去年12月與許瑋甯結婚，今年3月開始拍攝去年因疫情停拍的新戲「零下一九七」，歷經100天拍攝終於殺青，15日出席電腦新品記者會，露出甜蜜微笑表示終於可以開始享受新婚生活，他透露拍攝時許瑋甯也曾到台中找他，有種「有人在等我回家的感覺」，直呼很幸福。

邱澤繼續分享新婚心得：「即使工作很苦很累，也會覺得心裡面一部分是溫暖的。」且他和許瑋甯都是演員，不用描述太多，對方也能理解遇到的狀況，透露夫妻倆也會聊表演上遇到的問題，是否會看對方的作品挑缺點？邱澤立刻表示：「我不會，因為沒有缺點。」外界關注何時辦婚禮？邱澤表示自己即將進入下一部戲的前置作業，且考量疫情，還是先緩一緩。做人計畫則仍是「順其自然」。

「零」劇因疫情停拍，邱澤這一年來都卡在這部作品和角色中，被虧「幸好有結婚」，他也同意笑稱：「對啊！」雖然3月開始到台中拍戲，他也形容：「感覺還是滿好的，雖然各自都有工作，她（許瑋甯）中間也拍兩部戲，但都（感情）維繫滿好，平常都會視訊、通電話。」

提到手機、電腦是否會設密碼、不讓另一半知道？邱澤說：「目前還沒有這個念頭。」還笑說，若對方有心「解鎖」，可以趁他睡著時拿手機對著他的臉或是指紋。他認為電腦儲存空間很重要，因為有時他來不及看賽車比賽，可以先存檔，他自稱許瑋甯也被他影響，漸漸開始對賽車有興趣。

邱澤擔任筆電品牌大使。(記者吳致碩／攝影)
邱澤擔任筆電品牌大使。(記者吳致碩／攝影)

邱澤 許瑋甯 疫情

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