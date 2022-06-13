徐若瑄、柯震東合演「初戀慢半拍」 浪漫又逗趣

徐若瑄在「初戀慢半拍」和柯震東首度配對。（圖：甲上提供）

台灣女星徐若瑄與柯震東主演的「初戀慢半拍」，擔任本屆台北電影 節開幕片，日前開賣票券一分鐘秒殺完售，為此次台北電影節首部完售電影，導演 陳駿霖得知後表示：「謝謝台灣觀眾朋友的熱情與厚愛，讓我感到非常榮幸。」

柯震東演出戀愛經驗值為零的大男孩。（圖：甲上提供）

近年較少參演戀愛電影的徐若瑄，此次在「初戀慢半拍」和男主角柯震東首度配對，而柯震東在新片中化身耿直傻氣、戀愛經驗值為零的男孩，兩人將上演漂亮姊姊遇見純情男孩的逗趣情節，浪漫發展讓觀眾期待。

導演陳駿霖從處女作「一頁台北」、「明天記得愛上我」到「初戀慢半拍」都保持著一貫的清新風格，以旁觀視角溫柔紀錄平凡人物的情感，新作角色刻畫更添幾分深度，導演陳駿霖觀察到科技日漸改變每個人的生活型態，現代人隨時隨地都能聯繫彼此，但人與人之間反而變得更疏離，感嘆地說：「因為在這樣一切發展迅速、沒有什麼隱私 的世界裡，我們習慣性地去包裝自己，但卻變得比以前更缺乏勇氣，總是彎彎繞繞後才能真正與自己面對面。」並形容「初戀慢半拍」想說的是，兩個不懂愛的人在城市中相遇，碰撞出動人的情感，而他們也從這段感情裡找到了自己。

「初戀慢半拍」描述柯震東所飾演的29歲男生小洪，在水族館工作，個性溫和又長相帥氣，和于子育所飾演的媽媽美玲相依為命，被保護得無微不至，也因此從來沒交過女朋友，直到遇見了徐若瑄所飾演的旅館副理樂樂，才初嘗到戀愛的滋味。看似堅強的樂樂也有著煩惱，她不懂如何和范少勳所飾演的兒子偉傑相處，小洪成為樂樂的避風港，短暫忘卻生活問題，但外界現實讓這段浪漫姊弟戀關係的展開並不容易，過程更發生許多插曲。