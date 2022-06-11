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陳柏霖、郭雪芙12年前緋聞釋疑 郭：我不是他的菜

記者楊起鳳／專訪
陳柏霖(左)和郭雪芙三度合作默契十足。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙三度合作默契十足。圖／Disney+提供

台灣藝人陳柏霖和郭雪芙合作Disney+首部台劇「正義的算法」，兩人在劇中飾演律師，雖已是第三度合作，卻相隔12年，兩人在這段時間內各自努力，鮮少聯絡，仍保有好感情，被問起過去擦出火花？郭雪芙大笑：「我那時候真的太菜了，根本不是他的菜」，開心的是兩人重新合作後，郭雪芙認為自己有累積經驗值，終於和陳柏霖有火花，噴笑：「我長大了！」。

郭雪芙和陳柏霖上一次合作「BBS鄉民的正義」已是12年前，當時還傳出緋聞，不過郭雪芙笑：「我那時候太菜了，真的都自顧不暇，沒想到這些。」她說這次再度合作兩人除了第一場在咖啡廳的對手戲有點卡卡的之外，之後就很有火花。

郭雪芙還自爆因為角色是個菜鳥，戲中和戲外都遭到霸凌，「越拍越到後面他們已經有固有的方式去欺負林小顏（劇中角色），戲外也語言霸凌，像柏霖都會跟導演討論好然後不告訴我，我就說我也要反擊啊，他們就會說『不用』。」

陳柏霖戲中有個兒子，拍攝期間他說都把童星當大哥，陪他玩和看卡通，看到身邊朋友都當爸，陳柏霖尚未有時間表：「不會預設要幹嘛，我可以陪小孩玩但真的要照顧，我看我朋友都沒睡覺，覺得是超人，所以對未來結婚當爸還不知道。」

陳柏霖十年前因為「我可能不會愛你」成為全民大仁哥，並拿下金鐘視帝，這次再拍台劇他說沒有包袱也不會去比較，會接拍新戲就是因為導演是許富翔加上是國際平台，一切合作就是天時地利人和。

而劇中好幾場律師開庭的戲，台詞艱澀又難背，劇組為了場景方便幾乎是全部集中在好幾天拍完，劇組雖很貼心地準備提詞機，但陳柏霖還是NG數不清：「因為台詞現場都會改，走位和節奏都很重要，NG太多次了。」郭雪芙也差不多，她說：「他是極盡崩潰的狀態，我雖然比他好一點，但到我的時候我也是剉著等，反正劇中我就是菜鳥，太正常反而很奇怪。」

郭雪芙這次改變造型演出「正義的算法」。圖／Disney+提供
郭雪芙這次改變造型演出「正義的算法」。圖／Disney+提供
郭雪芙近來戲路大開，各種角色都能駕馭。圖／Disney+提供
郭雪芙近來戲路大開，各種角色都能駕馭。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙曾傳過緋聞不過兩人笑說都時都不是彼此的菜。圖／Disney+...
陳柏霖(左)和郭雪芙曾傳過緋聞不過兩人笑說都時都不是彼此的菜。圖／Disney+提供
郭雪芙在新戲「正義的算法」演菜鳥律師。圖／Disney+提供
郭雪芙在新戲「正義的算法」演菜鳥律師。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙3度合作演出律政戲「正義的算法」，兩人很有火花。圖／Disn...
陳柏霖(左)和郭雪芙3度合作演出律政戲「正義的算法」，兩人很有火花。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙搭檔很有火花。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙搭檔很有火花。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙戲中戲外都默契十足。圖／Disney+提供
陳柏霖(左)和郭雪芙戲中戲外都默契十足。圖／Disney+提供

導演 台劇 霸凌

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