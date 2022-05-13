Selina認了美聲「倒嗓」拒唱現場 為粉絲轉戰脫口秀

Selina只當「錄音室歌手」，與粉絲互動想開脫口秀大門。(記者王聰賢／攝影)

40歲歌手Selina（任家萱）前年經歷倒嗓低潮後，坦然從甜美高音變慵懶中低音，推出實體專輯「往美的路我要自己作主」，她不以「幸運」去形容，而是「一個很好的結果」。

她倒嗓的這2年，求助耳鼻喉科權威、聲樂老師，都找不出病因，一度認為心理影響生理，如今愛情事業兩得意，美聲依舊尋不回，她認清「現在看來不是，是生理產生了一些變化」，倒嗓初期她很痛苦星覺得是老天爺在跟她開玩笑，氣到不再聽音樂，「唱歌是我在演藝圈的基石耶，我就是以這個起家的；這東西沒有了，那我的存在、我還剩下什麼」，但經過一陣子沉澱後，她自然而然又開始播起歌、用自己喜歡的聲調，哼出喜歡的旋律，「我還是討厭不了唱歌這件事，我還是可以唱aMEI的歌啊，Key太高、那我就低八度，我還是會唱歌的，不會變五音不全」。

Selina經歷倒嗓低潮再發片，讚慵懶中低音更符合自己年紀與樣子。(記者王聰賢／攝影)

她感性表示：「可能沒辦法再唱以前的歌，或是沒辦法再用以前的方式，因為我找不到了，可是我還是可以有新的方式去唱歌，我覺得這對我而言，真的算是一份禮物，所以這個專輯算是一個很好的結果。」問到若未來S.H.E合體，如何以中低音詮釋經典歌？她打趣Ella生小孩後音域大開，笑說：「Ella現在聲音有夠高亢的，所以之前我忘了是嘉樺、還是我們就是有說，以後換我唱Ella的部分，Ella來唱我的部份。」

Selina雖坦然接受現在的聲線更符合自己的年紀與樣子，但卻完全沒想過要Live演出，寧當「錄音室歌手」，她解釋「以前本來唱歌就自然而然就好聽，現在要唱好歌就要很專心，沒辦法分心給別人，反正我唱得再好、錄音室的比較好聽，現場粉絲才不是想聽你現場多會唱，更希望的是默契情感的交流」，但她如電影 、新歌或主持，皆是以作品呈現，要以何名義舉辦有互動的活動？她靈光乍現說「脫口秀是我最近很喜歡的」，小時候看相聲節目覺得有趣，也覺得最近說話滿有哏的，她笑說：「脫口秀演員應該是沒有在看腳本的吧，那我就當一個任性的脫口秀，就說我要提詞機。」還誇口若事成，要包前台票感謝記者的提議。